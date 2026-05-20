Михаил Миков: Чадърът над министрите е тревожен сигнал

Временна парламентарна комисия обсъжда промените в правилника на НС, предложени от "Прогресивна България", а опозицията остро ги критикуват.

"Някои от промените наистина са необходими. Комично беше, когато от една парламентарна група си правиха реплики и дуплики. Такива парламентарни трикове наистина отвращават хората, но този чадър, който се слага върху министерската отговорност - вече е тревожен сигнал", коментира бившият председател на Народното събрание и бивш вътрешен министър Михаил Миков пред Bulgaria ON AIR.

"Не мога да приема, че народните представители не могат да получават информация. Сега в правилника, да отнемаш това право, напротив - народните представители би трябвало и да са натоварени с това право, не в името на властта им, а в името на гражданите, които представляват. Надявам се да има преосмисляне", каза Миков.

Според него контрол трудно се прави върху т.нар. независими регулатори.

"Те са извън обсега на парламентарния контрол. Все повече агенции, комисии не подлежат на парламентарен контрол, какъвто е парламентарният контрол към отделните министри. Тогава едно ограничаване на народните представители да получават информация е лош знак", изрази мнение бившият председател на НС.

