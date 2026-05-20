Божанов атакува ПБ: Те връщат нещата 20 години назад

"Парламентът има три функции: учредителна, законодателна и контролна. Контролната е сред основните функции, а не е второстепенна, както е в главите на управляващите, заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по повод новия правилник на парламента.

"Не е прав Кутев като казва, че може да си внасяме, каквото си искаме. Един законопроект може да бъде внесен в деловодството, но след това да не бъде разгледан никога", посочи Божанов пред Bulgaria ON AIR като добави че това е нежелание за носене на отговорност и криене от трудните въпроси.

По думите му всяко едно управление е по-силно, когато опозицията е силна, но според него управляващите не го разбират.

"Всяко завоевание за повече прозрачност, повече контрол, е добре. Те връщат нещата 20 години назад", отбеляза Божанов и допълни, че това е абсолютно ерозиране на демократичния парламентарен процес.

Божанов е на мнение, че най-големият проблем е, че се премахва задължението да се предоставят документи на народни представители.

"Да не превръщаме избора на ВСС в панацея, защото следващият ВСС също може да бъде пробит от кръгове на влияние", заяви съпредседателят на "Да, България" и подчерта отново, че е необходим контрол.

Той призова в МВР и в службите незабавно да се направи реформа, като трябва да се освободят пенсионерите.

Високите цени

Според него няма да паднат цените, а напротив - мерките могат да предизвикат поскъпване.

"Мерките трябва да са комплексни. На първо място трябва да се фокусираме върху горивата, защото оттам идва част от ръста, върху гарантиране на свободната конкуренция и ограничаване на сивия сектор, защото сивият сектор генерира доста проблеми, включително свързани с цените", каза още Божанов.