IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 118

55-годишен мъж се хвърли пред влака от Видин за София и загина

Това го правят все в този район тук, споделя машинистът

11.02.2026 | 19:27 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пореден трагичен жп инцидент във Враца. 55-годишен мъж се хвърли пред влака от Видин за София този следобед.

Пред екип на БГНЕС машинистът на композицията разказа, че не е имал време за никаква реакция. Сигналът за инцидента е подаден в 15.30 часа в дирекцията на МВР. 

В редовната композиция от Видин за София, която тръгва в 12 часа от гарата във Видин пътува и Евгения. Твърди, че е чула удар, но не разбрала какво се случва. 

"Единствено се чу удар и почнаха да хвърчат камъни. Все едно някой беше сложил камъни на самата линия. Това се чу и замириса на изгоряло", разказа Евгения. 

А миризмата дошла от резките спирачки, които машинистът включил в опит да предотврати леталния изход. "Човекът просто се хвърли пред локомотива. И това го правят все в този район тук", каза той.

По първоначална информация мъжът е вървял успоредно на жп линията в района, когато просто скочил пред композицията. На място имаше и спешни медици, но само за да констатират смъртта на 55-годишния мъж. От МВР уточниха, че по случая е образувано досъдебно производство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Видин влак самоубийство БДЖ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem