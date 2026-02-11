55-годишен мъж се хвърли пред влака от Видин за София и загина

Пореден трагичен жп инцидент във Враца. 55-годишен мъж се хвърли пред влака от Видин за София този следобед.

Пред екип на БГНЕС машинистът на композицията разказа, че не е имал време за никаква реакция. Сигналът за инцидента е подаден в 15.30 часа в дирекцията на МВР.

В редовната композиция от Видин за София, която тръгва в 12 часа от гарата във Видин пътува и Евгения. Твърди, че е чула удар, но не разбрала какво се случва.

"Единствено се чу удар и почнаха да хвърчат камъни. Все едно някой беше сложил камъни на самата линия. Това се чу и замириса на изгоряло", разказа Евгения.

А миризмата дошла от резките спирачки, които машинистът включил в опит да предотврати леталния изход. "Човекът просто се хвърли пред локомотива. И това го правят все в този район тук", каза той.

По първоначална информация мъжът е вървял успоредно на жп линията в района, когато просто скочил пред композицията. На място имаше и спешни медици, но само за да констатират смъртта на 55-годишния мъж. От МВР уточниха, че по случая е образувано досъдебно производство.