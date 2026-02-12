Борислав Сандов посещавал х. Петрохан два пъти, отрече да има обвинение срещу него

Бившият министър на околната среда Борислав Сандов отрече твърденията, че срещу него има повдигнато обвинение.

"Нямам предявено обвинение, би било нелепо, ако някой се опита да ми повдигне такова. Няма и проверка срещу мен. Още през 2022г. съм давал обяснение пред ДАНС във връзка с това рамково споразумение", заяви той в ефира на БНТ.

Относно коментара на настоящия екоминистър в оставка Манол Генов, който вчера през БНТ съобщи, че Сандов е подписал споразумението с НАКЗТ без съгласувателни процедури, Сандов коментира, че подписването не е незаконно. "Има достатъчно нормативна уредба, която поощрява гражданското общество, това е нещо подобно - това не е разрешително, не е и договор. Все едно с представител на тази организация си казваме, че ще работим заедно за опазване на околната среда. Тази организация не вменява и не изземва функции, а че ще си сътрудничат", обясни Сандов. "Подписах това споразумение с тях, защото институциите не са достатъчни в каузи за опазване на околната среда. Никой не ми ги е препоръчал и не ги познавах преди това."

"Не възможно е да влязат въоръжени в министерството. Със сигурност не се е случвало", това отговори Сандов по повод твърдението на Манол Генов, е от хора от НПО-то на Иво Клаушев са влизали въоръжени в министерството.

Бившият министър заяви, че е посещавал семейно два пъти хижа "Петрохан" и по думите му в нея не е имало деца.

"Посетих хижа "Петрохан" през 2022г., за да се убедя, че разполагат с техниката, на която са ми показвали снимки. Там видях техника за гмуркане и вископроходим джип. Не съм се разхождал по стаите", разказа Сандов.

"Не съм видял да има деца. Посещавал съм хижата още два пъти, еднодневно и семейно в най-топлите и горещи дни в страната - 2023 и 2024 г. Обадих им се, че се качвам и ще се радвам да се видим. Не е имало възпрепятстване от тяхна страна. Имали сме едно общо действие и то беше събитие, на което присъстваха много известни личности", добави той.

"Знам, че имаха възможности, но не зная откъде", отбеляза той.

По време на интервюто в ефир се включи и Манол Генов.

"Искам да кажа, че източника не е "една жена каза". Две са жените и са били в министерството, когато е бил и този господин (бел.ред. Ивайло Иванов). Аз не съм видял да има табела, с която да се забранява влизането с оръжие с министерството", разказа Генов.