„Възраждане“ предлага да има публичен регистър на педофилите

Създаване на публичен регистър на педофилите предлагаме от „Възраждане“, защото е крайно време българските родители да имат достъп до тази информация, за да предпазват децата си от хора с такива склонности. Това каза народният представител от „Възраждане“ Климент Шопов в кулоарите на парламента.

Вчера в деловодството на Народното събрание внесохме промени в Закона за закрила на детето, с които предлагаме част от данните в Националния регистър на педофилите, достъпен до определени институции, да бъдат публични данни, като три имена, дата на раждане, адрес, вида на престъплението и наказанието, отбеляза Шопов.

Тези промени са абсолютно необходими, тъй като през последните години забелязваме ръст на случаите на педофилия в страната, каза той. По думите му от 2023 г. до 2024 г. има ръст от 58% на случаите на педофилия у нас.

На въпрос как „Възраждане“ ще гласува ветото на президента срещу промените в Изборния кодекс народният представител Цвета Рангелова отговори, че партията ще подкрепи предложенията в Изборния кодекс и ще гласува „против“ ветото.

Свързани статии Йотова с първо вето: Върна за обсъждане ограничението на изборните секции в чужбина

Дали ще го преодолеем зависи от това дали „БСП - Обединена левица“ ще преосмислят позициите си, каквито заявки се дават в новото ръководство, добави тя, цитирана от БТА.