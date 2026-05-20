Си посрещна Путин в Голямата зала на народа в Пекин

Руският лидер този път е придружен от 39 души

20.05.2026 | 07:07 ч. 2
Снимка: Reuters

Президентът на Русия Владимир Путин пристигна в Голямата зала на народа в Пекин, която се намира в западната част на площад "Тянанмън", предадоха световните агенции.

Официалната програма на визитата му в Китай започна със среща с китайския президент Си Дзинпин. Предвидени са руско-китайски разговори в тесен и в широк състав, както и среща с китайския премиер Ли Цян.

Както изисква дипломатическият протокол, началото на преговорите беше предшествано от официална церемония по посрещане.

Си посрещна руския президент на площада, където беше строена почетна гвардия. Путин пристигна със своя автомобил "Аурус". Двамата лидери си размениха приятелско ръкуване, след което заедно поздравиха китайската и руската делегация.

Руският лидер този път е придружен от 39 души, пише БТА.

Тагове:

владимир путин си дзинпин русия китай
