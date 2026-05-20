В парламента ще обсъждат три проекта за промени в НПК

Депутатите ще обсъдят на първо четене три проекта за промените в Наказателно-процесуалния кодекс. Днес предстои и дебат по приемане на нови правила за работа на НС в ресорната временна комисия, срещу които възрази опозицията.

Два от проектите за промени в НПК са внесени от Министерския съвет. С единия се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Този законопроект е част от Националния план по ПВУ. Целта е въвеждане на ефективен институционален контрол върху действия на ad hoc прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници, какъвто до момента на практика липсва, предава БНР.

Чрез втория законопроект на МС се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Въвежда се изискване за устен и писмен превод в наказателното производство; право на информация в наказателното производство; както и правна помощ за заподозрени и обвиняеми, включително по производство за европейска заповед за арест.

Третият законопроект е внесен от ДБ. С него се урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. Според вносителите въвеждането на право на жалба незабавно след връчване на постановлението гарантира, че лишаването от свобода ще бъде предмет на независима съдебна преценка в най-кратки срокове.

В програмата за деня е включено и ратифициране на Договор за създаване на Европейския механизъм за стабилност. А следобяд Временната комисия за изработване на нов Правилник на НС ще обсъди предложенията за промени.

От опозицията се обявиха срещу измененията, внесени от "Прогресивна България", определяйки ги като "скандални, вредни, опасни и арогантни", тъй като според тях ограничават контрола върху изпълнителната власт и участието на опозицията в законодателната дейност.

Вчера управляващите защитиха предложенията си и заявиха, че те целят подобряване на парламентарната работа.