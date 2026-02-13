Двама министри ще отговарят на 7 въпроса на парламентарния контрол

Само двама от министрите в оставка ще участват в днешния парламентарен контрол. Единствените министри от кабинета в оставка, които ще се включат в парламентарния контрол са регионалният Иван Иванов и екологичният Манол Генов. И двамата са представители на БСП. Към тях има общо 7 въпроса.

Поради "неотложен случай" ще отсъства министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.

Въпреки че вчера беше обявено, че участие в контрола ще вземе и един от вицепремиерите Гроздан Караджов, от програмата, публикувана на сайта на НС, става ясно, че той няма да отговаря на въпроси на депутати поради "неотложни ангажименти".

Преди парламентарния контрол програмата на парламента предвижда ратификация на две споразумения - с Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на Инициативата JEREMIE в България и Споразумението за партньорство между Европейския съюз и Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.