IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

ТИР блъсна и уби пешеходка на пътя Велико Търново – Русе

Временно е затворено движението по пътя

13.02.2026 | 08:55 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Катастрофа със загинал пешеходец временно затвори за движение пътя Велико Търново – Русе, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в старата столица. Произшествието е станало около 6:00 ч. тази сутрин в района на село Петко Каравелово в община Полски Тръмбеш. По първоначална информация товарен автомобил с румънска регистрация е блъснал жена, която е починала на място. На местопроизшествието се извършва оглед.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението е ограничено в двете посоки. Обходният маршрут само за леките автомобили е през Самоводене – Ресен – Градина – Полски Сеновец. Тежкотоварните автомобили изчакват на място. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

На 11 февруари в този регион станаха други две катастрофи. При едната от тях също имаше пострадал човек.

Свързани статии

При катастрофи през изминалото денонощие в страната е загинал един човек и са пострадали 20. Това съобщиха от МВР на сайта си. Регистрираните тежки пътнотранспортни произшествия за изминалите 24 часа са 14.

В София са регистрирани 24 леки произшествия и едно тежко, с един ранен.

От началото на месеца са станали 163 произшествия с осем загинали и 202 ранени. От началото на годината катастрофите са 580, загинали са 45, а ранени – 715. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с двама повече загинали участници в движението по пътищата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ТИР блъсна уби пешеходка Велико Търново - Русе
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem