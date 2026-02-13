ТИР блъсна и уби пешеходка на пътя Велико Търново – Русе

Катастрофа със загинал пешеходец временно затвори за движение пътя Велико Търново – Русе, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в старата столица. Произшествието е станало около 6:00 ч. тази сутрин в района на село Петко Каравелово в община Полски Тръмбеш. По първоначална информация товарен автомобил с румънска регистрация е блъснал жена, която е починала на място. На местопроизшествието се извършва оглед.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението е ограничено в двете посоки. Обходният маршрут само за леките автомобили е през Самоводене – Ресен – Градина – Полски Сеновец. Тежкотоварните автомобили изчакват на място. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

На 11 февруари в този регион станаха други две катастрофи. При едната от тях също имаше пострадал човек.

При катастрофи през изминалото денонощие в страната е загинал един човек и са пострадали 20. Това съобщиха от МВР на сайта си. Регистрираните тежки пътнотранспортни произшествия за изминалите 24 часа са 14.

В София са регистрирани 24 леки произшествия и едно тежко, с един ранен.

От началото на месеца са станали 163 произшествия с осем загинали и 202 ранени. От началото на годината катастрофите са 580, загинали са 45, а ранени – 715. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с двама повече загинали участници в движението по пътищата.