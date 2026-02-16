Ще опазват защитените зони от "Натура 2000" с нови вископроходими коли СНИМКИ

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 16 / 16

С 20 високопроходими автомобила ще бъде подсилена работата на държавните органи по опазването на защитените зони от екологична мрежа „Натура 2000". След тяхното освещаване на специална церемония в София, министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов получи символичен ключ за моторните превозни средства.

Автомобилите са закупени по проект „Функционално обезпечаване на органите за управление на мрежата Натура 2000", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Контролната дейност и грижата за защита на природата трябва да са най-вече на държавата, каза Манол Генов. Той открои, че съхраняването на местното биологично разнообразие и борбата с инвазивните видове също са част от дейностите по проекта. С изпълнението на проекта ще се подпомогне ефективното управление на Европейската мрежа „Натура 2000“ чрез материално и техническо обезпечаване на органа за управление на защитените зони на национално ниво и на органите за управление на регионално ниво, посочиха още от екоминистерството.

Представителите на ресорното министерство и на фирмата, изпълнител на поръчката за автомобилите, пожелаха безаварийно ползване и успешна експлоатация на автомобилите за целите на държавните институции по опазване на „Натура 2000".