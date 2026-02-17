Политологът Христо Панчугов обяви, че трябва да имаме умерени очаквания към служебното правителство.

“Трябва да се опитаме да излезем от истерията, която цари не само около организацията на изборите, но и около начина, по който функционира българската политика, и да видим като общество дали не можем да започнем да градим от нулата доверието в поне един от инструментите на демокрацията и това е изборите и резултатите от тях”, каза в интервю за БНР политологът.

Панчугов е на мнение, че вече е трудно да се намерят необвързани към политическите формации хора, които да са склонни да приемат позицията, която им се предлага.

"Истински бих се изненадал, ако голяма част от хората вече нямат политически биографии или поне не са гравитирали около определени политически сили. Другата предпоставка е свързана с очакванията към тях. ПП-ДБ вече ясно заявиха, че искат правителство, което да е от добрите, т.е. от техните”, добави политологът.

Експертът добави още, че очаква да има натиск към служебното правителство, но все пак то да вземе “правилните решения”.

“Ще е от изключително значение, ако това е заявката на премиера – хората, които ще се окажат част от правителството, да могат да отстоят на този публичен натиск, който ще бъде преди всичко политически и по-малко обществен, и наистина да създадат усещането, че не обслужват някакъв конкретен политически интерес и някакъв частен политически дневен ред, а напротив", коментира той.

Според него българската политика страда от това, че се въведе усещането, че някакви независими експерти биха могли да съществуват. По думите му проблемът не е с политическата принадлежност, а е със заявките, които се правят”, на мнение е Панчугов.

Той подчерта, че отговорността за доверието в следващите избори и решенията, които ще се вземат до момента на изборите, е споделена между служебното правителство, ЦИК и всеки един депутат и партия.

Според Панчугов очакванията към Гюров са нереалистични, а опозицията ще се фокусира върху това, че правителството е нелегитимно.

Политологът коментира и последното социологическо проучване, според което Румен Радев взима първата позиция. Нямаме парламентарно мнозинство.

"Имаме по-интересен факт от това проучване, че за първи път откакто България е член на ЕС, подкрепата за напускане на ЕС се е увеличила двойно. Ние като общество трябва да си дадем ясен отговор на този въпрос – дали ни харесва тази посока. Ние знаем кой е Румен Радев. Очевидно и българските избиратели знаят. Защо ние го чакаме да се определи сам? Като сложи маската и като пусне дима на сцената, това променя ли същността на този разказ, който ще бъде наложен за новия политически модел", попита още политологът.