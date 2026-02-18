Мирчев: Една трагедия, която има отзвук в нашето общество, се използва за политическа атака

Интересен екип от професионалисти, всеки със собствена биография, не може да се каже, че е на някоя партия, хора, доказали се във времето. Но оценката на този служебен кабинет ще бъде дадена по действията. Това каза в ефира на БТВ съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев във връзка с представения от кандидата за служебен премиер Андрей Гюров проектосъстав на правителство.

Веднага трябва да има смяна на всички областни управители, които обслужват модела "Борисов-Пеевски" - трябва да се сложат хора, които ще гарантират честни избори. Всички шефове на ОДМВР, които обслужват модела "Борисов-Пеевски", трябва да си отидат веднага. Трябва да има силен правосъден министър, който най-после да изкара самозванеца, който се е настанил в кабинета на главния прокурор. Трябва да се поиска допълнителна информация от САЩ и от Великобритания, които са санкционирали лица у нас. В аргументите за санкциите срещу Владислав Горанов пишеше, че пари от тотото са давани като подкупи на български политически лидер. Тогава Горанов беше министър на финансите в правителството на Бойко Борисов и ние искаме да разберем кой е този политически лидер, на когото са давани подкупите, заяви Мирчев.

Кметовете, които се снимаха под герба с Пеевски, за да потекат към тях пари за общините, трябва да се направи така, че цялото корупционно кранче на модела "Борисов-Пеевски" да спре. Горските стопанства се използват като инструмент хората да гласуват правилно. Това означава директорите на горските стопанства да бъдат сменени, добави той.

Моделът "Борисов-Пеевски"направи така, че в държава, която влезе Шенген и в еврозоната, да си говорим за купуване на гласове. Когато говорим в Европа, че това се случва у нас, хората не могат да ни разберат, посочи съпредседателят на "Да, България".

В отговор на въпрос той подчерта, че в коалицията "Продължаваме промяната-Демократична България" нямат връзки със свързаната със случая "Петрохан" Национална агенция за контрол на защитените територии.

Искаме пълно разследване на случая, но не службите да ни дават на час по лъжичка, а да се каже всичко. Да се каже за ролята на ДАНС – колко от хората от групата са били следени, какви взаимодействия са имали с ДАНС, защо не е обръщано внимание на сигналите. Няма никаква информация от клетките на мобилните оператори в околността – това е нещо, което се прави за пет минути, и ние искаме то да бъде оповестено. Една трагедия, която има отзвук в нашето общество, се използва за политическа атака. Искаме всичко да бъде разкрито, да има пълно разследване по всички линии, за да може всичко да стане ясно на обществото, заяви Ивайло Мирчев.

В началото на гостуването си в "Лице в лице" той отправи критика към БТВ.

Много е важен въпросът за мястото на телевизията. През последните шест месеца имаше индикации за спазването на журналистическите стандарти – бяха отменени интервюта на опозиционни лидери. По време на протестите протестиращите бяха представени като лумпени. Най-големите протести в България бяха представени по един много странен начин. Телевизията се раздели с водещи журналисти като Мария Цънцарова и Стоян Георгиев. Това са неща, които са притеснителни. Едновременно с това хора като Делян Пеевски, санкционирани по "Магнитски" са наричани спасител, всеки негов пост в социалните мрежи се съобщава в новините, а тези на други политически лидери – не. Ние не искаме да живеем в страна, в която политик вдига телефони и казва как ще изглеждат новините. Искаме да живеем в страна, в която силният да не може да си мисли да вдигне телефона да се обади в телевизия и да може да нареди нещо. Нашата битка е медиите да бъдат независими, коментира депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".

Водещата Цветанка Ризова каза в отговор: "Аз съм за свободата на мнението, но да се твърди, че някой нарича протестиращите лумпени, за мен не е възможно. А кой на кого се обажда, аз няма как да знам".