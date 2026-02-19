Владислав Панев обясни за снимката с Калушев, Сандов го поканил

След като вчера се разпространи снимка, на която Ивайло Калушев заема централно място, а заедно с него са Борислав Сандов, Владислав Панев и Тома Белев, днес един от тях обясни как се е стигнало до присъствието им на едно и също събитие.

"Борислав Сандов е поканил Ивайло Калушев на събитието, на което съм и аз. Така разбрах от Албена Симеонова", заяви Панев от "Зелено движение". "Снимките са от преди три години (2023г.). Борислав Сандов е попитал организатора Албена Симеонова дали може да покани свои приятели. Тя се е съгласила. Все пак става въпрос за подрязване на лозя."

Той бе категоричен, че не познава хората от хижа "Петрохан".

"Дори не знаех, че сме на едно събитие", допълни Панев.

През 2022 г. на Национален съвет обсъждахме темата, че се загражда хижата (бел.ред. Петрохан) - група рейнджъри за затруднявали достъпа на хора на планината, коментира Панев.