На Гергьовден: Без парад в София, ще лети само военната авиация

Почти всички налични самолети във военната авиация ще прелетят над София за празника на българската армия Гергьовден, 6 май, но тази година няма да се проведе традиционният парад.
На 6 май ще се проведе водосвет на бойните знамена, след което ще прелетят самолети над София.
Ще участват новите F-16, които Военновъздушните сили все още не са усвоили и не дават бойни дежурства.
Над София ще прелетят и старите съветски изтребители MиГ 29, които все още са единствените машини, на които България разчита, за да охранява небето си, пише БГНЕС.