На Гергьовден: Без парад в София, ще лети само военната авиация

Ще участват новите F-16 и старите съветски изтребители MиГ 29

24.04.2026 | 16:53 ч. 15
БГНЕС

Почти всички налични самолети във военната авиация ще прелетят над София за празника на българската армия Гергьовден, 6 май, но тази година няма да се проведе традиционният парад.

На 6 май ще се проведе водосвет на бойните знамена, след което ще прелетят самолети над София. 

Ще участват новите F-16, които Военновъздушните сили все още не са усвоили и не дават бойни дежурства.

Над София ще прелетят и старите съветски изтребители MиГ 29, които все още са единствените машини, на които България разчита, за да охранява небето си, пише БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

