Песков: Путин може и да замине за САЩ за срещата на Г-20

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира поканата, която американският президент Доналд Тръмп отправи към руския лидер да присъства на срещата на Г-20. Срещата ще се проведе в Маями през декември.

"Президентът Путин може да замине за Маями като част от Г-20, а може и да не замине, като може да отиде друг руски представител", заяви Песков пред журналиста от руската държавна телевизия Павел Зарубин, цитиран от ТАСС.

При всички положения Русия ще бъде представена достойно на срещата, посочи говорителят на Кремъл, добавяйки, че за Москва Г-20 е от особена важност, като се имат предвид възникващите кризи по света.

По-рано Тръмп коментира възможността Путин да присъства на срещата. Американският президент каза, че присъствието на руския лидер "би било много полезно“. Републиканецът все пак остава скептичен, че Путин ще присъства лично и е по-вероятно да изпрати представител.

Русия винаги е била част от Г-20

Специалният пратеник на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев също коментира поканата за среща на върха.

"Русия винаги е била част от Г-20“, написа Дмитриев в X.

The Washington Post съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да покани Путин на срещата на върха на Г-20. Преди това руският заместник-министър на външните работи Александър Панкин заяви пред репортери в централата на ООН, че Русия е била поканена да участва на най-високо ниво в срещата на върха, която ще се проведе в Маями, Флорида, на 14-15 декември.

На въпроса кой ще представлява Русия на срещата на върха на Г-20, Панкин каза, че яснотата по въпроса ще има, когато събитието наближи.