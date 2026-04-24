"Да, България" сезира прокуратурата за корупция на съдия Георги Чолаков

Съпредседателите на „Да, България“ сезираха прокуратурата за корупция, подкупи и търговия с влияние за решаване на дела във Върховния административен съд.

Сигналът стъпва на журналистически разкрития, направени от BIRD, който разпространява и записи.

В записите се чуват мъжки класове, които обсъждат суми в порядъка на "150 000 евро" до 600 000 лева. Едно от обсъжданите дела, за които е искан подкуп, “за да им стане работата”, е на фирмата свързана с Ами и Таки, срещу БАБХ, след като тя беше изгонена от Капитан Андреево. Друго нагласено с подкуп дело е свързано със системата за издаване, продажба и проверка на превозни документи на “БДЖ – Пътнически превози”.

За тях се твърди, че разкриват корупционни зависимости между доскорошния председател на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков и друг мъж, който според източници на BIRD е адвокатът Веселин Димитров, наричан Веско Лютеничката.

След публикуването на първоначалната информация разследващият сайт допълва, че е получено съобщение от пресслужбата на съда, в което Чолаков отрича да са водени "такива разговори за пари в торби". Настоявал да бъде направена проверка за автентичността на разпространените записите и казва, че те са манипулирани, включително с изкуствен интелект.

Сигналът е до Софийска градска прокуратура и до новия изпълняващ функциите главен прокурор, Ваня Стефанова, във връзка с наличие на данни, които пораждат основателно съмнение за извършени тежки умишлени престъпления от общ характер, свързани с евентуално договаряне и разпределяне на неправомерни имуществени облаги, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение и други съпътстващи престъпни прояви във връзка с дела, разглеждани от Върховния административен съд.

Мирчев заяви, че това трябва да бъде разследвано веднага от прокуратурата. Той отбеляза: "По-важно е кой е самият Чолаков? Чолаков е адвоката на Пеевски и човекът който определя мнозинствата във ВСС. Това е човекът, който в Конституционния съвет успя да склони достатъчно конституционни съдии, които да ударят конституционните промени в частта съдебна власт. Чолаков трябва да бъде разследван и цялата истина да излезе на яве, а най-добре е той да разкаже дали е искал такъв подкуп и кой е г-н Лютеничката, с който е говорено".

Божанов допълни: "ВАС е съда на властта. Там се обжалват обществени поръчки, важни административни актове. И неведнъж властта, управлявана от Пеевски се е възползвала от този съд. Виждаме, че Чолаков и не само може би са участвали в тежки корупционни схеми, свързани с такива дела. Това, което трябва да се случи от тук нататък е прокуратурата, Инспектората към ВСС дали сега, дали след като бъдат сменени и в следващия си състав, да направят пълна ревизия и пълна проверка на всички тези сигнали на имущественото състояние на всички тези магистрати - на Сарафов, на Чолаков и на всички подобни на тях джуджета и др., за да усетят българските граждани някаква справедливост. Тези досега, които са манипулирали системата, които са я използвали, които са обслужвали Пеевски и Борисов трябва да видят, че има справедливост".

Според "Да, България" разпространената информация поражда "основателно съмнение за извършени тежки умишлени престъпления от общ характер, свързани с евентуално договаряне и разпределяне на неправомерни имуществени облаги, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение и други съпътстващи престъпни прояви във връзка с дела, разглеждани от Върховния административен съд".