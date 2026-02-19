Йотова с резерви към някои от министрите, коментира и Радев

Стриктно ще следим изпълнението на 7-те точки на Гюров. В България всичко е прозрачно, лесно ще усетим дали това, което беше заявено, ще бъде факт, заяви президентът Илияна Йотова след клетвата на новия служебен кабинет.

Тя обясни, че няма как да има забележки относно състава на служебното правителство, защото то не е неин избор.

"Аз посочих г-н Гюров за служебен министър-председател, оттам нататък той си проведе събеседването с всички хора, които днес видяхте. Спря се на тях, от своя страна те декларираха, че ще работят за интересите на България и днес, както видяхте, в пленарна зала той изложи 7 точки", каза тя и увери, че стриктно ще следи за тяхното изпълнение.

Йотова напомни, че президентската институция ще бъде коректив на изпълнението на тези обещания, защото заявките бяха много сериозни.

"Хареса ми акцентът за деполитизацията на кабинета. Дано да го спазят. В България всичко е прозрачно – ние много бързо ще усетим дали това, което днес беше заявено, ще бъде в ход. Аз одобрих това, което предложи г-н Гюров. Мога да бъда отговорна за всеки един министър, ако лично аз го бях избрала", каза още тя.

По думите ѝ има хора в служебния кабинет, които са пряко свързани с конкретни политически сили, но самата Йотова повече вярва „в тяхната експертност, отколкото в политически залитания“.

Държавният глава съобщи, че има определени резерви към някои от служебните министри и ще следи дали тези резерви ще си ги докаже сама за себе си.

"Но бъдете сигурни, че в първия момент, в който видя, че се оправдават, първо вие, медиите, ще ги научите", увери Йотова, но не пожела да назове имена, защото не е коректно.

Попитана как ще отговори на Румен Радев, който едва ли не свали политическото си доверие от Гюров заради така съставения кабинет, тя отговори, че няма как вече Радев в това си качество да сваля политическо доверие.

"Предстоят избори и всеки политически лидер има право да каже мнението си", допълни президентът.

По отношение на служебния вътрешен министър Емил Дечев и каква е гаранцията му за независимост, Йотова коментира, че това е отговорност на Гюров, както вчера той сам заяви пред медиите.

"Не аз имам министри. Сигурно не говоря на добър български език, за да кажа, че гаврата, която беше направена с българската Конституция лиши президента на Република България да изпълни едно от най-важните си конституционни права – да определи служебния министър-председател и служебните министри", каза още държавният глава.