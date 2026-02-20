IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тошко Йорданов атакува Цицелков: Като вицепремиер е обида за демокрацията

По сегашния закон Цицелков трябва да е в затвора, добави Йорданов

20.02.2026 | 10:33 ч.
Всяка минута, в която Стоил Цицелков стои като вицепремиер е обида за българското общество, за демокрацията и за парламентаризма, каза председателят на ПГ на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов в декларация от парламентарната трибуна.

Както е известно Стоил Цицелков бе назначен като вицепремиер в служебния кабинет на Андрей Гюров.

Йорданов обясни, че с присъда на Софийския градски съд от 23 септември 2014 г. Цицелков е признат за виновен, че на 8 май 2011 г. е управлявал автомобил с концентрация на алкохол в кръвта 1,5 промила.

Днес президентът Йотова заяви, че щяла да му поиска оставката, ако е знаела дали фактите били верни. Госпожо Йотова, мога да ви изпратя съдебното решение, каза Тошко Йорданов.

По сегашния закон Цицелков трябва да е в затвора, добави Йорданов. Цицелков е оказал съпротива при ареста и има още две криминални регистрации за наркотици - вторият път е за 55 грама марихуана, което е около 220 цигари, каза той.

Йорданов посочи, че Цицелков е вкаран в служебния кабинет от Гюров, който носи отговорността за това. 

