"Цирк дьо Солей": Какъв е животът на акробатите

Трупата на "Цирк дьо Солей" отново в България. Те пристигнаха с екип от 100 души и 21 камиона. Тази вечер акробатите ще представят в София спектакъла "OVO", който днес навършва 17 години от световната си премиера. В трупата има и българско участие.

В трупата има и българка - това е бившата спортна гимнастичка Нанси Дамянова, която е въздушен акробат вече 11 години.

"Аз сменям около 3 костюма. Аз съм пчеличка в началото, после съм скарабей, и накрая един костюм, от който краката излизат от дупките", разказа Нанси пред Bulgaria ON AIR.

Животът зад кулисите

Споделя ни, че за последно е била в България преди 4 години. "Обичам много да си идвам тук. София изглежда много по-чиста сега. След България отиваме в Белград, Сърбия. Не съм била там”.

Съставът на световноизвестния цирк наброява 53-ма акробати. Освен артистите, зад успешния спектакъл стои голям екип, който се грижи за тях.

Нанси споделя, че с трупата пътуват треньор по пилатес, фитнес и физиотерапевти. Има и пътуваща кухня.

"Костюмите на "Цирк дьо Солей" са една от отличителните му черти. Те се изработват индивидуално за всеки акробат. Например, при въздушните номера имаме кожени костюми със свободни ръце и китки, за да могат артистите да се хващат за партньорите си. Всеки артист сам прави грима си – те се обучават от професионален гримьор, но нанасят грима сами. Имаме образи като водно конче и насекоми", каза Жани Мале.

Акробатите от световната трупа ще изиграят седем представления пред българска публика от 30 април до 3 май.

