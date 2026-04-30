72-годишната Ким Бейсингър показа впечатляваща нова визия

Тя беше една от най-обещаващите филмови звезди през 80-те години, участвайки в хит след хит.

Беше момиче на Джеймс Бонд в „Никога не казвай никога“ с Шон Конъри през 1983, след което игра в „Талантът“ с Робърт Редфорд през 1984 година.

Славата ѝ продължи да се трупа с ролята на любимата на Мики Рурк в „Девет седмици и половина“, а бракът ѝ с Алек Болдуин от 1983 до 2002 година, също беше център на вниманието, особено когато се зароди публичната им война заради попечителството над дъщеря им Айрланд Болдуин.

През последните години Ким Бейсингър поддържа по-скоро уединен живот, но тази седмица отново прикова вниманието, когато се появи на страниците на списание Flaunt, като междувременно работи и по анимационния филм Getting Lost.

72-годишната актриса изглежда неузнаваемо, докато позира в пустинята, а компания ѝ прави също толкова привлекателен сокол. Бившето момиче на Бонд позира със стилни дрехи, а емблематичните ѝ руси кичури се спускат свободно по гърба ѝ.

„Исках да се махна за уикенда, затова се потопих в мил спомен през горещата пустиня, където чувах ясно звъненето на сватбени камбани... докато ме примамваха“, написа тя в публикация в Instagram. „Фотосесията беше кръстена... НИКОЙ... Наистина магическо изживяване. Където и да сте или където и да отивате този уикенд... нека си заслужава“.

