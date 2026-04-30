Сем. Тръмп изпратиха крал Чарлз III с усмивки, целувки и червен килим

Президентът Доналд Тръмп се сбогува трогателно с крал Чарлз III и кралица Камила в четвъртък, завършвайки историческото си четиридневно турне с бляскава подкрепа за британската монархия.

След края на първото държавно посещение на краля и кралицата, президентът и първата дама Мелания Тръмп разстлаха червения килим в Белия дом за последен път за окончателно, официално изпращане.

Връзката между двете двойки изглеждаше по-силна от всякога, докато Тръмп чакаха на портика, за да посрещнат кралския кортеж, приветствайки краля и кралицата в момента, в който излязоха от превозното си средство.

Докато се върнаха, за да си разменят последни сбогувания, четецът по устните Никола Хиклинг каза пред Daily Mail, че е наблюдавала забележително откровен разговор между двойките.

Първата дама също сподели трогателен момент с крал Чарлз, изразявайки най-добрите си пожелания за семейството му обратно в Обединеното кралство. Мелания беше видяна да казва: "Благодаря ви. Пожелавам ви всичко най-добро и се надявам да имате добър полет. Успех с всичко и се забавлявайте".

Тя специално поискала кралят да предаде поздравите си на "Катрин, Уилям и децата им“, преди нежно да го посъветва "да отдели малко време за себе си“.

Експертът по езика на тялото Джуди Джеймс казва, че този разговор е бил най-силният сигнал за "автентична близост“ по време на сбогуването, когато Чарлз пристъпи, за да целуне Мелания по двете бузи.

"Начинът, по който той стисна горната част на ръцете ѝ, и близостта му за целувката направиха това ритуал, който той обикновено запазва за женски роднини, предполагайки някои истински нива на топлина“, уточни Джеймс.

По време на последните им мигове заедно, президентът Тръмп е бил видян да пита краля: "Ще дойдеш ли в Търнбери след няколко месеца?“ Крал Чарлз се засмял и отговорил: "Не, няма“, което накарало Тръмп да настоява: "Ооо, ела да поговорим.“

Кралят, почесвайки се по врата, отбеляза, че има „натоварен график“, въпреки че Тръмп остана оптимист, казвайки: "Ще се видим“. Това накара краля да попита: "Сериозно ли мислите това, което казвате?“, на което президентът потвърди: "Да, наистина. Ще дойда за няколко седмици".

Докато си стискаха здраво и топло ръката, Тръмп му пожела всичко най-добро, казвайки: „Пожелавам ти всичко най-добро и се надявам да имаш добър полет. Поздрави семейството. Посещението ти беше важно за нас.“

Тръмп се обърна към кралица Камила, за да отправи своите сбогом, казвайки ѝ: „Много ми беше приятно да те имам тук. Приятен полет. Бих искал да те видя отново, когато дойдем на гости“, чувство, което кралицата отрази с кимване.

Когато кралската кола започна да се движи, кралица Камила свали прозореца си и отново помаха за сбогом на Тръмп, последен жест на приятелство, преди да напусне резиденцията на изпълнителната власт.

Тръмп наблюдаваше как кортежът се отдалечава, а по-късно каза на репортерите: "Страхотни хора. Имаме нужда от повече такива хора в нашата страна".

Заминаването слага край на четири дни, през които крал Чарлз следваше стъпките на покойната си майка, кралица Елизабет II, която направи четири държавни посещения в САЩ по време на рекордното си царуване.

Пътуването беше изпълнено със значими събития, включително мрачно поклонение до Националния мемориал на 11 септември в сряда, където кралят и кралицата почетоха жертвите на терористичните атаки през 2001 г.

По-рано през седмицата Чарлз произнесе наистина историческа реч пред Конгреса, в която се справи с деликатно международно напрежение и отбеляза предстоящата петстогодишнина на Америка, отбелязваща 250 години независимост.