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Четири от американските самолети-цистерни напуснаха летище "Васил Левски"

Те имат разрешение да пребивават на летището до 30 юни

07.06.2026 | 17:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Част от самолетите-цистерни Boeing KC-135 Stratotanker ВВС на САЩ, които бяха базирани в София в последните месеци, напуснаха столичното летище "Васил Левски".

Става въпрос за 4 машини.

Това сочат данни в платформата за проследяване на полети flightradar24.com.

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Американските военни самолети (до 15 на брой, предимно цистерни и логистични машини) имат разрешение да пребивават на летище "Васил Левски" до 30 юни 2026 г. 

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Правителството начело с Румен Радев удължи този срок, за да дадат възможност на съюзниците да препланират операциите си и да намерят друга локация. 

Американските самолети включват стратегически цистерни Boeing KC-135 Stratotanker, както и транспортни Lockheed C-130 Hercules и Boeing C-17 Globemaster III. Мисията им е с невоенен характер и те подпомагат логистично операциите на съюзниците на НАТО в региона. На територията на страната е разрешено пребиваването на до 500 души обслужващ персонал.

В края на май МС удължи разрешението за пребиваването им, срещу искане за отпадане на визите за български граждани

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Тагове:

четири американски самолети напуснаха летище - Васил Левски
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