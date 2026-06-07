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Вижте децата на най-богатите технологични предприемачи в света

Звездните наследници избират по-трудния път, различен от сянката на богатите си родители

07.06.2026 | 17:30 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Да бъдеш дете на милиардер може да изглежда като билет за безгрижен живот, но реалността често е много по-различна.

Наследниците на най-влиятелните предприемачи в света растат под непрекъснатото внимание на медиите и обществото, а всяка тяхна стъпка неизменно се сравнява с постиженията на известните им родители.

Въпреки огромното богатство и привилегиите, с които разполагат, много от децата на технологичните милиардери избират да изградят собствена идентичност и кариера далеч от света на компютрите, софтуера и изкуствения интелект.

Някои намират призванието си в киното, други в медицината, спорта, модата или филантропията, доказвайки, че успехът невинаги означава да вървиш по вече утъпканата семейна пътека.

Новото поколение наследници променя представата за успех

През последните години се наблюдава интересна тенденция сред децата на най-богатите предприемачи в света. Вместо автоматично да заемат ръководни позиции в компаниите на своите родители, мнозина предпочитат да следват собствените си интереси и мечти.

Това ново поколение успешни наследници поставя акцент върху личната реализация, социалното въздействие и развитието на уникална кариера. Те доказват, че фамилното богатство може да бъде отправна точка, но не и единствената причина за успеха им.

Ийв Джобс – между модата и конния спорт

Сред най-популярните деца на технологични предприемачи е Ийв Джобс – дъщерята на легендарния съосновател на Apple Стив Джобс.

Вместо да се насочи към технологичния сектор, тя изгражда име в света на модата и професионалната конна езда. Благодарение на съчетанието между спортен талант, стил и харизма, Ийв постепенно се превръща в едно от най-разпознаваемите лица сред наследниците на Силициевата долина.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

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