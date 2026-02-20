Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаване на Стоил Цицелков от длъжността "служебен заместник министър-председател" на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

По-рано днес Стоил Цицелков съобщи на брифинг в Министерския съвет, че ще подаде оставка. От правителствената пресслужба съобщиха, че оставката е приета от служебния министър-председател Андрей Гюров.

Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент, написа преди това Стоил Цицелков във Фейсбук във връзка с информацията, че е бил арестуван за употреба на марихуана и втори път за шофиране под влияние на алкохол – 1,2 промила. От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори, смята Цицелков.

"След разговор със Стоил решихме, че това е правилно решение, за да можем да защитим гласа на хората и доверието в усилията на правителството да създаде условия за провеждане на честни избори. Аз му благодаря за готовността и отговорността", каза Андрей Гюров. Ще продължим, ще работим за честни избори и ще ви уведомя скоро какви ще бъдат решенията в правителството в тази посока, каза още премиерът.

Ако ми бъде предложено, незабавно ще разпиша указа за оставка, каза сутринта президентът Илияна Йотова.