Бедственото положение отмени тържествата в Априлци

Тържествата в Априлци по случай 150-годишнината от избухването на Новоселското въстание са отменят, съобщи за БГНЕС кметът на Общината Тихомир Кукенски.

“Градът е в кризисно състояние заради проливните дъждове, които доведоха до преливането на три реки”, добави кметът.

По план днес в Априлци трябваше да има празненства, като лично президентът Илияна Йотова трябваше по посети мястото.

Има три прелели реки

Река Видима, в близост до "Черния паметник“, е преляла вследствие на обилните валежи. Към момента реката вече се е върнала в коритото си и ситуацията постепенно се нормализира.

Критично остава положението преди училището в квартал Ново село, където дере е довлякло сухи дървета и клони, запушило е водосток, а водата е преляла през пътя и е отнесла част от пътното платно, допълват от БТА.

Сериозна е била обстановката и при сливането на река Острешка с реката, идваща от махала Маришница. По информация на местни жители там са били наводнени няколко къщи. Жена е била блокирана в дома си, като водата в помещението е достигала до подмишниците ѝ, а тя се е държала за маса, за да не бъде отнесена от течението.