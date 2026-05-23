Бедственото положение отмени тържествата в Априлци

Тържествата в Априлци по случай 150-годишнината от избухването на Новоселското въстание са отменят, съобщи за БГНЕС кметът на Общината Тихомир Кукенски.
“Градът е в кризисно състояние заради проливните дъждове, които доведоха до преливането на три реки”, добави кметът.
По план днес в Априлци трябваше да има празненства, като лично президентът Илияна Йотова трябваше по посети мястото.
Има три прелели реки
Река Видима, в близост до "Черния паметник“, е преляла вследствие на обилните валежи. Към момента реката вече се е върнала в коритото си и ситуацията постепенно се нормализира.
Критично остава положението преди училището в квартал Ново село, където дере е довлякло сухи дървета и клони, запушило е водосток, а водата е преляла през пътя и е отнесла част от пътното платно, допълват от БТА.
Сериозна е била обстановката и при сливането на река Острешка с реката, идваща от махала Маришница. По информация на местни жители там са били наводнени няколко къщи. Жена е била блокирана в дома си, като водата в помещението е достигала до подмишниците ѝ, а тя се е държала за маса, за да не бъде отнесена от течението.