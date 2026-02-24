IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Правната комисия отхвърли ветото на Йотова върху промените в ИК

Приетите текстове ограничават броя на секциите в държави извън ЕС

24.02.2026
БГНЕС

Депутатите от парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси отхвърлиха ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс с 11 гласа "за", 8 "против" и 1 "въздържал се". Приетите текстове по същество ограничават броя на секциите, които може да се разкриват в държави извън Европейския съюз, съобщава Нова тв.

След дебати депутатите въведоха горна граница от 20 секции, които могат да бъдат образувани извън територията на дипломатически и консулски представителства, независимо от броя на подадените заявления.

Сред мотивите във ветото, Йотова посочва, че където и да се намират, българските граждани имат всички права и задължения по Конституция и държавата е длъжна да осигури равенство и при упражняването на избирателното право.

Предстои депутатите първо да гласуват ветото в Правната комисия, след което обаче финалната дума ще имат народните представители в пленарната зала.

