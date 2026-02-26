Ще има ли промяна? Средната скорост на влаковете у нас е 35 км/ч

Монополът на Българските държавни железници (БДЖ) при пътническите превози официално приключи, но пътниците не трябва да очакват много, защото на този етап се създава още едно БДЖ по същия принцип. Финансирането не е за качество и услуга, а за „влак километър“. Закачаш вагон – има ли хора, или няма – получаваш субсидия. Това заяви Симеон Ананиев, председател на УС на Клъстер "Зелен транспорт", в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

„Всичко е за една по-добра организация, по-добро качество на услугата, но няма да са по-бързи влаковете, защото зависят от инфраструктурата.“

Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен пътнически превозвач „Юнион Ивкони“, а въвеждането на този принцип беше основно условие за финансова помощ закупуване на нови влакове по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Ако не беше разделянето на още един превозвач, нямаше да получим средствата по ПВУ. Трябваше да получим мотрисите и ние да ги платим. Това е бизнес на Европейския съюз. Купувате ли Alstom и Siemens, няма проблем. Ако купувате китайски, не може да ги купите, защото те са финансирани от китайската държава.“

Ананиев обаче не очаква голяма промяна в жп транспорта у нас, защото моделът на финансиране от държавата остава непроменен, инфраструктурата е в лошо състояние, а България е на последно място в ЕС по дял на пътуващите с влак – 1,7%.

Въпреки това промяната е положителна, смята гостът и очаква частният превозвач да подобри услугата.

„Юнион Ивкони“ разви много добра автобусна система и е интегрирана в европейските мрежи“, заяви Ананиев и добави: „Добър е ходът, нека да видим какво ще направи компанията.“

За частния превозвач са отделени 25% от маршрутите – по-малки крайградски линии в Южна и Източна България, като за тези линии са предназначени и закупените мотриси от френската компания Alstom.

Ананиев коментира, че това е добре за „Юнион Ивкони“, защото при проблеми могат да осигуряват заместващ автобусен транспорт и взаимна интеграция на влаковия и автобусния транспорт.

„Това ще го свържа с внесените промени в Закона за обществения транспорт, с които в България се въвежда транспортна схема с един билет.“

Гостът коментира, че България е единствената държава в Европа без подобна схема, като тя дава много възможности за гъвкавост на пътниците, а при закъснения има регламенти за обезщетение и осигуряване на алтернативен транспорт.

Високоскоростни влакове в България

На 5 март в Федерацията на научно-техническите съюзи в България ще има събитие на тема високоскоростните влакове как ще превърнат железницата в предпочитано средство за транспорт в България. Това обаче за момента е по-скоро мираж, посочи събеседникът.

„В момента средната скорост на влаковете в България е 35 км/ч, като се включат закъсненията и повредите, а това струва хиляди левове. Не искам да се закриват линии, а да се промени моделът. Не е ефективно дизелов локомотив с персонал да превозва 8 души.“

Въвеждането на високоскоростна мрежа означава и изцяло нова линия – ново трасе, нова настилка, нови системи за управление и нов подвижен състав, заяви Ананиев. По негови думи финансирането за тази мрежа и влакове ще бъде европейско, като те ще се изграждат през концесии.

