Бивш министър за “Петрохан”: Замитат се следи, извършителят не е ясен

Бившият правосъден министър Антон Станков коментира случая “Петрохан”, който потресе цяла България.

"Ако е вярно, че първи на местопроизшествието са били от ДАНС, това поставя много въпроси относно ролята на ДАНС. Това е изчистване на свидетели. Това са убийства, не вярвам на самоубийствата. Трябва да се работи с доказателства. Тези хора са били свидетели на някакво престъпление. Интересно е какво представление се зачиства", заяви Станков в предаването "Денят ON AIR".

Той беше категоричен, че се замитат следи, но извършителят не е ясен и не се знае дали ще стане ясен.

Сарафов остава и.ф. главен прокурор

Станков коментира и пленумът на ВСС, който днес след дълго заседание остави без разглеждане искането на правосъдния министър за отстраняването на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

"Не виждам някой да е изненадан от случилото се днес. Спорът беше кой е компетентен да се произнесе. Компетентен е Пленумът, защото той може да избере новия главен прокурор. ВСС с изтекъл мандат не може да избира", коментира бившият правосъден министър.

По думите му коренът на проблема е в парламента. "Дълбоко озадачен съм от пасивността на опозицията, защото не направиха опит за иницииране на нов ВСС. Това намеква, че тази опозиция не е толкова опозиция", коментира Станков пред Bulgaria ON AIR.

Правосъдната реформа

Според Станков трябва да има нова национална кръгла маса, която да предефинира конституционния модел. Има два вида куцо законодателство - ад хоминем и ад хок - за определен човек и за определен случай - на това сме свидетели, на мнение е бившия правосъден министър.

"ВКС казва, че Сарафов е нелегитимен. Прокуратурата има и функция да защитава правата на гражданите. Много граждани не могат да защитят правата си. Ролята на прокуратурата трябва да се преформулира", подчерта Станков и отбеляза, че възможността за вечния обвиняем сега е възстановена.

"Могат да ви взимат произволно мярка за неотклонение. Нещата не са така, както ги обещахме на Европейския съюз. Последният пример е кметът на Варна", даде пример екс министърът.

Казусът с европрокурора

Българският европрокурор Теодора Георгиева е извършила тежко нарушение. Това е установила Европейската прокуратура. "Най-вероятно е проведено разследване. За да се стигне до такъв резултат, вероятно има защо. Никак не е добре", коментира Станков.

