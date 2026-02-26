Филип Димитров: Има отнесен спор към КС, всичко друго е PR акция

Бившият премиер и бивш конституционен съдия Филип Димитров коментира актуалните спорове около временния главен прокурор, промените в изборното законодателство и състоянието на политическия процес у нас.

По темата за това кой е компетентният орган - колегията или пленумът на Висш съдебен съвет - Димитров подчерта, че в ситуацията няма "големи правни тайни".

В предаването “Денят ON AIR” той потвърди, че има спор, който е отнесен към Конституционния съд и като такъв съответно той ще се произнесе тогава, когато дойде ред.

“Оттам нататък всичко друго е PR акция, която очевидно си има своята политическа, предизборна и т.н. цел. Но да се очаква, че някакви драматични събития биха могли да се случат днес, извън това, което става пред вратата на съдебната палата, би било нереалистично", каза Димитров.

Бившият конституционен съдия определи свикването на съвета в настоящия му мандат като по-скоро публичен ход с ясна политическа цел.

Конституционният съд и блокажите

Според Димитров е малко вероятно някой да се нагърби да решава въпроси, които вече са поставени пред Конституционния съд. "Проблемът, който Конституционният съд разреши по друг повод, по повод на инспектората преди няколко години и който е функциониращ в цялата световна практика, е, че в крайна сметка държавата не може да остане без органи, които са конституционно предвидени. А защо те не могат да бъдат избрани след изтичане на мандат? Защото това е работа на орган, който очевидно е паднал в капана на възможни блокажи", обясни бившият премиер.

По думите му рискът от блокажи при квалифицирани мнозинства е бил отбелязван и от Венецианска комисия.

Въпреки това не са създадени достатъчно механизми за преодоляване на подобни задънени улици, което днес води до институционални затруднения.

Липсва ли ни политическа култура?

Пред Bulgaria ON AIR Димитров изрази притеснение от все по-честата нагласа в българския политически живот решенията да се търсят не чрез компромис, а чрез налагане на воля. Според него парламентаризмът не означава всеки да изкрещи позицията си, а да се стигне до работещо решение в интерес на нацията.

По повод ограниченията за разкриване на секции извън ЕС, Димитров смята, че трудно може да се говори за пряко нарушение на конституционно право. По-скоро въпросът е дали решението е мъдро и справедливо. Според него удобството не е равнозначно на конституционно гарантирано право.

Според Димитров най-големият проблем не е толкова в процедурите, колкото в ерозията на доверието.

"Няма страна на света, освен България, в която след всяка реклама за изборите да пише, че купуването на гласове и продаването им е престъпление. Възмутително. Това непрекъснато насаждане на недоверие към избирателната система. Цялата тази безумна фразеология за някакви фалшификации", каза още Димитров.

Гледайте видеото с целия разговор.