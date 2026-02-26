Катето Евро също се оплака: Платила 382 евро за ток през януари

Актрисата Катерина Евро е една от потърпевшите от високите сметки за ток, от каквито през последния месец се оплакват редица потребители.

“Аз съм една от потърпевшите от скъпия ток за месеца от 16.01 до 17.02.2026 г. За един месец сметката ми за ток е 382 евро. Това са към 400 евро, или 800 лева за жена, която живее сама вкъщи и има на покрива на къщата си 22 фотоволтаика, които произвеждат ток“, казва актрисата във видео в социалните мрежи.

“Фотоволтаиците ми в момента, при горе-долу слънчево време, са произвели 5,2 киловатчаса. Аз имам термопомпа, която е 4 киловатчаса. Тоест, аз произвеждам повече ток, отколкото харчи термопопмата. Питането ми е, защо така се получава, “Електрохолд“? Защо плащаме такива страхотни пари Нито съм променяла нещо, нито съм слагала нови електроуреди. От 4 г. имам фотоволтаици на покрива и нищо не съм променила. Максимумът, който съм плащала за най-студените месеци – например навън е било -10 градуса, съм плащала максимум 400-420 лв. И миналия месец платих много – 600 лева, а сега 800. Как стават така тези работи?“, пита известната актриса.

Евро е категорична, че ще подаде жалба, макар да изразява съмнение в ефекта. “Аз ще се оправя, защото все още работя. Но възрастните хора, които имат пенсии по 250 евро, как живеят въобще!? Те мръзнат!“, добавя с разочарование Евро.