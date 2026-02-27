IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Камион с гуми пламна на пътя София – Бургас край Гурково

Движението вече е възстановено

27.02.2026 | 08:47 ч. Обновена: 27.02.2026 | 08:59 ч. 3
Снимка: БНТ

Снимка: БНТ

Камион с гуми се запали рано тази сутрин на пътя София – Бургас, в района на Гурково. Шофьорът е успял навреме да откачи влекача от горящото ремарке, предотвратявайки по-големи щети, съобщи БНТ.

Свързани статии

Три пожарни екипа са гасили тлеещия товар в продължение на часове. Предстои оглед за установяване на причините за инцидента.

Движението вече е възстановено, но се извършва с повишено внимание, тъй като на мястото все още има полиция и екип на пожарната.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

камион гуми пламна
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem