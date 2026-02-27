Камион с гуми пламна на пътя София – Бургас край Гурково

Камион с гуми се запали рано тази сутрин на пътя София – Бургас, в района на Гурково. Шофьорът е успял навреме да откачи влекача от горящото ремарке, предотвратявайки по-големи щети, съобщи БНТ.

Три пожарни екипа са гасили тлеещия товар в продължение на часове. Предстои оглед за установяване на причините за инцидента.

Движението вече е възстановено, но се извършва с повишено внимание, тъй като на мястото все още има полиция и екип на пожарната.