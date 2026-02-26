ВСС прехвърли топката на Прокурорската колегия предложението за нов и.ф. главен прокурор

Пленумът на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов да бъде определен нов временно изпълняващ функциите главен прокурор и взе решение да изпрати искането до Прокурорската колегия по компетентност.

Над шест часа Пленумът обсъждаше дали е допустимо искането на министъра.

В хода на дебата, започнал в 9.00 часа сутринта и продължил 20 минути след 15.00 следобед, кадровиците стигнаха до заключение, че компетентен да избира и.ф. главен прокурор е Прокурорска колегия на ВСС. След това с мнозинство Пленумът остави без разглеждане искането на Янкулов. С изключение на Атанаска Дишева останалите кадровици застъпиха виждането, че Прокурорската колегия е тази, която може да реши кого да назначи за и.ф. главен прокурор, така както Съдийската е решила за и.ф. шеф на ВАС.

Председателят на ВКС Галина Захарова призова Прокурорската колегия да преосмисли решението си, с което е определила Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор. Тя заяви:

„Това, което отекна най-болезнено за съда, а и в обществото, е обстоятелството, че това становище за първи път се породи и тезата, че с решенията на НК на ВКС всъщност възтържествува несправедливостта и ще бъдат подложени на отказ от правосъдие редица дела, извън тези по възобновяване, при които фактически изпълняващият функциите главен прокурор е взел процесуално отношение. Много трудно може да обясним на обществото точния процесуален ред, по който се действа по определени дела. Много трудно бих могла да обясня кое нарушение е съществено и кое не, какво значи и какво е правното значение да си единствен иницииращ орган или други процесуално допустими ситуации".

За мен престижът на ВКС беше съществено накърнен без всякаква защита от който и да е орган в България.

По тези съображения аз също бих предложила на Прокурорската колегия да преосмисли своето становище – дали ще се съобрази, или не, е въпрос, който се разрешава само и единствено в рамките на тази колегия“, каза днес Захарова.

Боян Магдалинчев, от Съдийската колегия и представляващ ВСС, заяви, че определянето на изпълняващ функциите главен прокурор не е функция и не е в компетенциите на Пленума на ВСС, а на Прокурорската колегия.

Решението на мнозинството не е изненада, защото още през лятото на миналата година кадровиците застъпиха виждането, че двете колегии решават

за изпълняващите функции.

„Ще предприема всички възможни следващи стъпки за решаване на този въпрос, който аз днес се надявах да бъде решен от Пленума на ВСС за преустановяване на това крайно критично състояние – да имаме и.ф. главен прокурор със спорна легитимност. Днес имаше едно доста напоително заседание, много аргументи се казаха, въпросът минава на следващия етап пред Прокурорската колегия“, коментира служебният правосъден министър Андрей Янкулов и обясни, че не влиза в неговите правомощия да определи нов и.ф. главен прокурор.

На въпрос дали при развитие на политическата обстановка и с оглед предстоящите избори е възможно да се повтори сценарият с Иван Гешев и Прокурорската колегия да вземе решение, Янкулов отговори, че не смята и не би трябвало изборът на тези длъжности трябва да бъде диктуван от политическия дневен ред. „Да, за съжаление го видяхме това нещо 2023 г., случи се точно по точно този начин. След като толкова дълго г-н Гешев беше защитаван, пак така с изключително напоителни аргументи, подробно развити, правно защитими, изведнъж се оказа, че те не струват нищо след някаква конюнктурна промяна в политическата обстановка“, каза министърът на правосъдието.

Дебатът беше съпроводен от протест на БОЕЦ и „Правосъдие за всеки“ пред сградата на ВСС на ул. „Екзарх Йосиф"., а след това и с опит за нахлуване в кабинета на Борислав Сарафов.