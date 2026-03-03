IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 67

По две евро парчето: И руски знамена се веят в Пловдив

03.03.2026 | 16:45 ч. Обновена: 03.03.2026 | 16:45 ч. 88
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"Дайте ми едно българско и едно руско знаме!", казва пловдивчанката Кера Симеонова и грабва двата флага. 4 евро общо, госпожо, отвръща продавачката, разпънала сергия в подножието на Бунарджика.

Десетки купуват и с тях се качват на върха на хълма, за да отбележат Трети март, съобщава "24 часа". 

Свързани статии

Заради приятното време стотици пловдивчани изпълниха пространството между паметника на Царя Освободител и Альоша.

За по-възрастните общината бе осигурила бусчета. Множеството обаче искаше да се качи пеша.

"Държа и българското, и руското знаме, за да не забравяме, че Русия ни е освободила. Народ, който не помни историята си, е обречен да я повтаря", заяви 68-годишната Татяна Русева.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

руски знамена пловдив Трети март Русия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem