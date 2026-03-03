По две евро парчето: И руски знамена се веят в Пловдив

"Дайте ми едно българско и едно руско знаме!", казва пловдивчанката Кера Симеонова и грабва двата флага. 4 евро общо, госпожо, отвръща продавачката, разпънала сергия в подножието на Бунарджика.

Десетки купуват и с тях се качват на върха на хълма, за да отбележат Трети март, съобщава "24 часа".

Заради приятното време стотици пловдивчани изпълниха пространството между паметника на Царя Освободител и Альоша.

За по-възрастните общината бе осигурила бусчета. Множеството обаче искаше да се качи пеша.

"Държа и българското, и руското знаме, за да не забравяме, че Русия ни е освободила. Народ, който не помни историята си, е обречен да я повтаря", заяви 68-годишната Татяна Русева.