Вижте дома на Робин Шербатски от "Как се запознах с майка ви"

Феновете на сериала „Как се запознах с майка ви“ едва ли могат да си представят по-уютно и мечтано място от новия дом на Коби Смълдърс.
Актрисата, позната на милиони като Робин Шербатски, отвори вратите на впечатляващата си семейна хижа в Канада и показа място, което спокойно може да бъде описано като истински рай сред природата.
Новият дом на Коби Смълдърс и съпруга ѝ Таран Килам се намира в Британска Колумбия, сгушен до спокойно езеро и заобиколен от величествени планини. Хижата не просто впечатлява с мащаба и дизайна си, а носи усещане за топлина, семейна близост и бягство от шума на Холивуд.
Актрисата признава, че мечтата за подобен дом я съпътства още от детството ѝ. Израснала близо до Ванкувър, тя често посещавала ваканционните къщи на приятели и си представяла как един ден ще има свое собствено убежище сред природата. Години по-късно тази мечта вече е реалност.
Коби Смълдърс и Таран Килам дълго търсили идеалното място, преди да се спрат на живописния парцел край езерото. Още при първото посещение актрисата почувствала, че това е точното място за тяхното семейство. Двамата решили да построят дома изцяло от нулата, за да създадат пространство, което напълно отразява начина им на живот.
