Иво Аръков за парите от фонд "Култура": Нито сумите са верни, нито историите ВИДЕО

Актьорът Иво Аръков отрече да е прибирал големи суми пари от Министерството на културата, с които да финансира музикалната си кариера.

В клип, публикуван в профила му във Facebook той заяви, че срещу него е започнала политическа атака.

"Ще ви се наложи да изпиете поредного горчиво хапче на истината. Не съм политик, но ме започнаха с предизборните кампании. Зад всеки негативен коментар, който четете, съзнателно или несъзнателно участвате в поредната предизборна политическа кампания. Нито сумите са верни. Нито историите", казва той, отбелязвайки, че авторът на статията за него в "Площад Славейков" е прибрал 200 лева, за да я напише.

Припомняме, че сигналът за прибраните суми дойде от Today's Metal, които показаха документи и справки, според които Аръков има едва 74 слушателя, но е получил близо 400 хил. евро от фонд "Култура". От изданието заявиха, че "приходи от тая медия, платени публикации и прочие неща немаме. Просто не искаме Иво Аръков да прави "рок песни", или квито и да е песни, всъщност".

Свързани статии Иво Аръков получил 325 хил. евро за музикална кариера с едва 74 слушателя

"Успех на политиците. Мен ме дръжте на страна, ако обичате. И ако искате да дойдете на мое участие, да гледате мой филм или да чуете новата ми песен, следете моите социални мрежи, защото не съм част от единствения музикален лейбъл в България и по телевизия и радио няма как да ме допуснат", казва още Аръков във видеото.

Към публикацията той обещава, че ще даде и детайлен отговор.

"С коментар по всяко едно от твърдението. Защото не е етична журналистика! Всички ще бъдат запознати с фактологията!", пише актьорът.

Според сайтът Mediapool Аръков все пак е получил голяма сума пари от ПВУ, но тя е по-малка от първоначално обявената. Той е взел 250 хил. евро за музикално турне.

На свой ред министърът на културата Найден Тодоров обяви пред БНТ, че е чул за казуса с Аръков във вторник вечерта и ще разпореди проверка.

Във фонда пък вече са наети верификатори за всички проекти, а скоро ще бъде обявен и конкурс за нов директор.