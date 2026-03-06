IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж на 59 години загина при пожар в благоевградско село

Причината за пожара е небрежност при боравене с печка на твърдо гориво

06.03.2026 | 09:20 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 59 години е загинал при пожар  в къща в село Мощанец, област Благоевград, съобщи Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.

Сигналът за произшествието е получен вчера следобед. Унищожена е сграда с площ 60 кв.м и домашно имущество. Причината за пожара е небрежност при боравене с отоплителен уред на твърдо гориво. Огънят е потушен от два екипа на пожарната в Благоевград.

Общо 67 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие. При 18 от тях има материални щети. 

Екипите са реагирали на 93 сигнала за произшествия. Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са три лъжливи повиквания, предаде БТА.

пожар село Мощанец загинал
