Тошко Йорданов за Христанов: Будещ съмнения за корупция и липса на морал

Докога будещ съмнения за корупция и за липса на морал министър ще заема това министерство, заяви пред журналисти в парламента председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов по отношение на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов.

Йорданов коментира, че пиарката на Иван Христанов – Десислава Николова, е била арестувана с амфетамини.

.„Назначава се човек за пиар, който е арестуван с амфетамини. В момента тече бързото производство и е назначен такъв човек. Докога будещ съмнения за корупция и за липса на морал министър ще заема това министерство? Дори и неговите хора вече започват да задават въпроси“, каза той.

Йорданов обяви, че срещу медийния съветник на служебния земеделски министър Иван Христанов Десислава Николова, която на 30 ноември е задържана с амфетамини, има повдигнато бързо производство.

Във връзка с войната в Близкия изток

председателят на ПГ на ИТН коментира, че "Продължаваме промяната-Демократична България" носят огромна отговорност за изключително лошото състояние на българската противовъздушна отбрана.

Дарихме нашето ПВО на Украйна, включително дефекти ракети от комплекса C300, който е най-модерният в България. В момента има минимален брой ракети, които трябва да пазят и АЕЦ "Козлодуй", и София и цялата страна, което е, общо взето, един залп фойерверки. Всичко останало дарихме. Задайте си въпроса имаме ли нещо, с което да спрем балистична ракета, заяви Тошко Йорданов.

Като твърде агресивно изказване Йорданов определи искането на ДСБ България да се включи в т.нар. ядрен чадър, по инициатива на френския президент Еманюел Макрон. Той постави въпросите дали имаме нужда от него, както и дали няма да ни направи потенциална цел на Русия, на Китай или на други ядрени сили.

Имаме ли нещо, което да спре балистична ракета, отговорът е не. Имаме ли нещо, което да спре свръхзвукова ракета, отговорът е не. Единствената ни защита в случая е НАТО, защото ракетата над Турция беше свалена от НАТО, посочи Йорданов. За ядрен чадър - мисля, че това е твърде агресивно изказване и дали има нужда от него, дали няма да ни направи потенциална цел тогава пък на Русия или на Китай, или на други ядрени сили, добави Йорданов.

За влогъра Симеон Милков, който е получил достъп заради Йорданов

Доколкото разбрах, му е спрян достъпът. Защо, не знам. Ако е обидил някой от вас, предлагам да го осъдите. Бих пуснал всеки един от вас, който бъде спрян, заяви Йорданов, обръщайки се към журналистите.

Помоли ме да го пусна, защото са му взели достъпа. Аз знам, че е журналист, знам, че нещо се закачат с Явор Божанков и той се опитва да го спре. Не виждам проблем, ако задава въпроси. Ако се държи неморално, не подкрепям това и трябва да бъде осъден, посочи председателят на ПГ на ИТН.

Не подкрепям това, което е направил. Да, грозно е, добави той.

Попитан, както би направил, ако някой размаха средни пръсти пред дама от екипа на ИТТ: "Ако е пред мен, най-вероятно ще го набия. Иначе, ще го съдим", подчерта Тошко Йорданов.

Той увери, че занапред няма да пуска Симон Милков в Народното събрание като гражданин.