Стефан Георгиев: "Черни лебеди“ и политически сблъсъци ще бележат предизборния вот

Предизборната кампания няма да се развива на стабилен терен - от геополитическата ситуация и от новата война до начина, по който ще се експлоатират вътрешнополитически казуси.

Това заяви пред БНР социологът Стефан Георгиев.

Според него служебният кабинет ще бъде мишена на статуквото и в същото време той вече претендира да бъде залогът за правовия ред при организацията на тези избори.

"Има един специфичен ракурс на ролята на този служебен кабинет и някак си се превръща в един от централните актьори в контекста на тази кампания. Трябва да си даваме сметка, че това ще играе роля и ще оказва влияние", изказа мнението си той в интервю по БНР.

Социологът очерта 3 линии, които имат своите основания да търсят различни стратегии в предстоящата предизборна кампания. Според него някои от малките формации имат интерес от по-ниска избирателна активност, а пък появата на Румен Радев е предпоставка за мобилизация на нови гласоподаватели и повишаване на избирателната активност.

"Кампанията ще се развива в различни писти и в различни регистри спрямо няколко основни пункта, които са валидни за политическите партии в момента на терен. От една страна можем да разсъждаваме за тези партии, които дават заявка за участие във властта, за промяна на структурата на тази власт. Това е заявката на Радев, също така и на основните организатори на протестите от декември - ПП-ДБ. Това е една линия на участие във власт, която при всички положения ще търси мобилизация - повишаване на избирателна активност, мобилизиране на колебаещи се гласоподаватели, граждани, които се чудят дали да подкрепят тези формации и дали да дадат кредит на доверие на новия играч Румен Радев с неговата коалиция. В същото време имаме очевидно политически партии и коалиции, които дават заявка за участие във властта, но с обратен знак - за запазване на структурата на властта, каквито безспорно са ГЕРБ-СДС и ДПС-НН. Към тях бих пречислил "Възраждане". На трето място бих отличил и трета линия, която ще оформи характера на тази кампания, и това са тези малки формации, които ще се борят за влизане в следващия състав в Народното събрание. Тук са БСП, ИТН, МЕЧ, АПС. Там вече обаче можем да наблюдаваме по различен начин и различни стратегии", обясни Георгиев.

Според социолога случаят "Петрохан" ще продължава да се експлоатира в рамките на тази кампания. По думите му обаче този случай не трябва да бъде предмет в кампанията.

Той отбеляза и случващото се в полето на съдебната система и особено казуса около европейския прокурор Теодора Георгиева. Според него това ще е друга линия, която ще е поле на битки в рамките на предизборната кампания.

Войната в Иран също ще оказва влияние, допълни Георгиев.

"Най-логичният въпрос, който трябва да си задаваме, е дали всички тези обстоятелства, поредицата от черни лебеди, различните тактики и стратегии на политическите партии имат потенциала да повишат над 3 милиона избиратели или по-скоро лека по лека ще наблюдаваме демобилизация", посочи той.