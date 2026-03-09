Стартира петнадесетото издание на Националния конкурс по одит за студенти

За петнадесета поредна година стартира Националният конкурс по одит за студенти – престижна академична инициатива, която през годините се утвърди като една от най-значимите платформи за насърчаване на младите таланти в областта на одита, счетоводството и финансовия контрол.

Организатори на конкурса са Университетът по застраховане и финанси (УЗФ) и одиторските дружества Ейч Ел Би България и Захаринова Нексиа, които обединяват усилията си, за да създадат силна връзка между академичното образование и реалната професионална практика.

През годините конкурсът се утвърди като национална сцена за изява на бъдещите специалисти по одит, привличайки над 1000 участници от университети в цялата страна. В последните издания студенти от над 12 висши училища се включват в надпреварата, демонстрирайки знания, аналитично мислене и способност да решават реални професионални казуси.

Особено ценна е и дългогодишната подкрепа на институционалните партньори, които вече 15 години стоят зад развитието на инициативата – Сметната палата на Република България, Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България. Тяхното участие подчертава значението на одита като ключов елемент за прозрачността, доверието и устойчивото развитие на икономиката.

Целта на конкурса е да провокира интереса на студентите към одиторската професия, да стимулира задълбочаването на знанията в тази област и да подчертае ролята на одита като фундамент за стабилността и доверието в бизнеса и публичния сектор.

И тази година състезанието ще се проведе в три етапа – регистрация, решаване на тест и разработване на практически казус по одит. Представянето на участниците се оценява от петчленно жури, съставено от утвърдени специалисти от академичната и професионалната общност.

Най-добре представилите се участници ще получат финансови награди, финансиране на обучение във висше училище в България и възможност за едномесечни стажове в компаниите организатори. Предвидени са и поощрителни стипендии за студенти, предложили оригинален подход при решаването на казусите.

Регистрацията за участие в конкурса започва на 6 март 2026 г. и ще продължи до 27 март 2026 г., като инициативата е отворена за студенти от професионално направление „Икономика“ от всички университети и колежи в България и чужбина.

Формата за попълване за участие мжое да се достъпи на сайта на университета uzf.bg или ТУК.