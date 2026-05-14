Терзиев върна за ново разглеждане решението на СОС за небостъргача

Кметът на столицата Васил Терзиев върна за повторно разглеждане от Столичния общински съвет решението, свързано със строителството на 22-етажна сграда в район "Младост”.

На 30 април СОС одобри учредяване на правото на строеж на 22-етажна сграда с близо 60 хиляди кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район "Младост" срещу обезщетение в равностойни обекти. Вносители на доклада са кметът на района Ивайло Кукурин и общинският съветник Драгомир Иванов. Докладът беше подкрепен от 34 общински съветници, 23-ма бяха против и четирима се въздържаха.

Днес кметът каза, че решението е върнато по целесъобразност, за да може СОС да проведе нов дебат, в който да бъдат отчетени всички аргументи, свързани с развитието на района и обществените очаквания.

“Искам да има спокойствие, че всички аргументи ще бъдат разгледани внимателно и отговорно. Икономическият интерес на общината ще бъде защитен”, каза Терзиев, цитиран от пресцентъра на СО.

Според него основният въпрос е какво е въздействието на подобна сграда върху транспортната и социалната инфраструктура и дали това е най-доброто решение за района.

“Приетото решение на СОС не представлява разрешение за строеж и не дава окончателно одобрение за реализация на сградата. То урежда имуществените отношения между съсобствениците на терена и създава правната рамка за евентуално учредяване на право на строеж в полза на инвеститора”, се казва още. съобщението на Терзиев.

Според него е важно, че процентното разпределение между страните не определя параметрите на застрояването. Височината, разгънатата застроена площ и предназначението на сградата произтичат от действащия подробен устройствен план, одобрен още през 2022 г. Решението на СОС урежда единствено начина, по който би се разпределила собствеността и обезщетението, ако този устройствен сценарий бъде реализиран. Към настоящия момент няма издадено разрешение за строеж, посочва кметът.

Терзиев подчертава, че съгласно приложената пазарна оценка стойността на правото на строеж върху общинския дял от 43,20% е определена на 4 496 240 евро без ДДС, като Столична община следва да получи обезщетение в размер на 26,2% от общото РЗП (разгъната застроена площ) на бъдещата сграда, включително не по-малко от 6697 кв. м надземни и подземни обекти. Настоящото предложение е тези площи да бъдат използвани за нуждите на район "Младост", включително за нова административна сграда, архив и зала за обществено ползване.

По думите на кмета Васил Терзиев това означава, че няма основания да се счита, че общината е ощетена от гледна точка на финансовия резултат. В същото време той подчерта, че икономическите параметри не изчерпват казуса.

По думите на столичния кмет, Общината ще предложи алтернатива с по-ниско и балансирано застрояване. Администрацията подготвя ново предложение за Подробен устройствен план, което да предвижда по-ниска височина, по-малка интензивност на застрояване и параметри, съобразени с реалния капацитет на района.