Асоциацията на прокурорите огласи критерии за кандидатури за главен прокурор

Научно-експертния съвет към Асоциация на прокурорите в България изготви проект, който е с примерни принципни критерии за главен прокурор. Той е насочен към анализ и обсъждане на въпроси, свързани с развитието на прокуратурата и правоприлагането. С това от асоциацията започват дебата за стандартите и избора на главен прокурор.

АПБ приветства всяка инициатива за формулиране на ясни професионални стандарти при обсъждането на кандидатури за ключови длъжности в съдебната власт.

Инициативата е по повод публичния призив от министъра на правосъдието Андрей Янкулов за формулиране на критерии при номиниране на кандидати за ключови длъжности в съдебната власт. От асоциацията подчертават, че подобен разговор е важен за доверието в институциите и следва да се води с участието на професионалната общност, която ежедневно работи в системата на прокуратурата.

Към настоящия момент представители на АПБ не са били поканени за участие в разговори или в работни групи, свързани с изготвянето на подобни критерии. С оглед на това и в изпълнение на уставната си функция да обобщава мненията на прокурорската общност, асоциацията представя настоящия текст като примерно професионално становище, предназначено да подпомогне един спокоен и конструктивен дебат.

Настоящият проект няма за цел да предопределя бъдещи процедури или решения на компетентните органи, а да допринесе с професионална експертиза към обсъждането на стандартите, които обществото и магистратската общност очакват от ръководителя на прокуратурата.

Асоциацията на прокурорите в България счита, че мнението на всеки колега е важно, когато се формира обща професионална позиция по въпроси, засягащи бъдещето на прокуратурата

Професионален опит и познаване на прокуратурата

Кандидатът за главен прокурор следва да притежава значителен практически опит в работата на прокуратурата и задълбочено познаване на нейната организация, функции и отговорности.

Прокуратурата е институция със специфична роля в системата на наказателното правосъдие и ръководителят на тази система следва да познава реалните предизвикателства пред прокурорската работа във всички нива на институцията.

Професионалният път и практическият опит създават доверие както вътре в системата, така и в обществото.

Независимост

Кандидатът следва да има доказана репутация на професионална независимост.

Главният прокурор трябва да бъде фигура, която олицетворява принципа, че решенията в прокуратурата се вземат единствено въз основа на закона и на доказателствата.

Независимата прокуратура е ключова гаранция за правовата държава и за равенството на всички граждани пред закона.

Етика и почтеност

Кандидатът следва да притежава безупречна професионална и нравствена репутация.

Длъжността главен прокурор предполага висок стандарт на поведение, който укрепва доверието в съдебната власт и създава усещане за справедливост и предвидимост.

Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Устава на АПБ защитата на професионалния имидж на прокурорите е сред основните задачи на асоциацията.

Управленски капацитет

Кандидатът следва да притежава доказани управленски качества и способност да ръководи една от най-големите институции в съдебната власт.

Ефективното управление на прокуратурата предполага ясни стандарти на работа, професионален диалог и стабилна институционална среда.

Защита на независимостта на прокурорите

Главният прокурор следва да бъде гарант за независимото упражняване на прокурорските правомощия.

Всеки прокурор трябва да може да изпълнява задълженията си спокойно и професионално, ръководен единствено от закона и вътрешното си убеждение.

Създаването на такава професионална среда е важна отговорност на ръководството на прокуратурата.

Професионален авторитет и обществено доверие

Начело на прокуратурата следва да стои личност, която се ползва с доверие както сред магистратите, така и в обществото.

Това доверие се изгражда чрез последователност, професионализъм и ясна позиция, че законът се прилага еднакво спрямо всички.

Визия за развитието на прокуратурата

Кандидатът следва да представи ясна и реалистична концепция за развитието на прокуратурата.

Тази визия следва да бъде насочена към:

• повишаване качеството на прокурорската работа

• укрепване на професионалния капацитет на системата

• ефективна организация на дейността

• стабилност и предвидимост в работата на институцията

Заключение

Асоциацията на прокурорите в България счита, че ясните професионални критерии са важна предпоставка за укрепване на доверието в прокуратурата и в процедурата за избор на главен прокурор.

Настоящият документ цели да постави основа за професионална дискусия в рамките на прокурорската общност и да насърчи открит и конструктивен дебат.

Предложените критерии не са насочени към конкретна процедура или личност. Те не представляват позиция по текущи кадрови въпроси, а професионален принос към по-широк разговор за стандартите, които обществото и магистратската общност очакват от ръководителя на прокуратурата. АПБ счита, че подобни въпроси следва да се обсъждат спокойно, професионално и с участие на самата прокурорска общност.

Припомняме, че днес служебният министър Андрей Янкулов заяви, че смяната на главния прокурор не може да чака и не е партиен въпрос.

Затискащият с огромна тежест правосъдието ни въпрос за смяната на фактически изпълняващия длъжността главен прокурор не е партийно-политически. Неговото решаване не може и не бива да бъде предмет на политически договорки, за да бъде оставено да чака бъдещо преразпределение на силите, което да е в състояние да го постигне, заяви Янкулов.

В сряда, 11 март, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще обсъжда предложението на правосъдния министър Андрей Янкулов да назначи

нов и. ф. главен прокурор. Още в първия си ден на поста той внесе в Пленума на кадровия орган искане за нов временен шеф на държавното обвинение.

Борислав Сарафов, е на поста от юни 2023 г. Пленумът обаче реши, че не е компетентен, и прати въпроса в Прокурорската колегия, която трябва да се произнесе.

Още по време на дебата в Пленума преди седмица членове на Съдийската колегия предположиха, че решението на Прокурорската ще е да се изчакат

конституционните съдии.

Становище по казуса изпрати в четвъртък в КС правосъдният министър Андрей Янкулов. Освен него такова вече са дали Съюзът на съдиите, Асоциацията на

прокурорите и преподавателят Дилян Начев.