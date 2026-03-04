IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 98

Андрей Янкулов ще изготви критерии за номинация на кандидати за главен прокурор

Разработването на стандарт за номинация е сред приоритетите, каза министърът

04.03.2026 | 16:22 ч. 16
БГНЕС

БГНЕС

Критерии за номинация на кандидатура за титулярен главен прокурор от страна на министъра на правосъдието, която да се ползва с обществена и професионална подкрепа, ще бъдат изготвени, заяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов след днешното заседание на Прокурорската колегия на ВСС, на което присъства.

Янкулов допълва, че правилата ще бъдат оставени за редовен кабинет. По думите му изработването на стандарт за номинация на кандидати за ключови постове в правосъдието е сред приоритетите на настоящото служебно правителство в частта “правосъдие“.

“Според мен министърът на правосъдието не бива да остава безучастен при решаването на ключови въпроси, като например как трябва да бъде управлявана правосъдната система и най-вече номинацията на главен прокурор. До момента министрите на правосъдието са отказвали да предлагат кандидатура, защото са смятали, че тя ще е някак политически обвързана. Но ако през министъра бъде номиниран кандидат, подкрепен от обществото и от професионалните общности, номинацията няма да е политическа. И ще даде възможност на ВСС да избира измежду повече кандидати, защото до момента виждаме липса на достатъчно конкуренция“, каза служебният министър.

Свързани статии

Припомняме, че пленумът на ВСС остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов да бъде определен нов временно и.ф. главен прокурор и взе решение да изпрати искането до Прокурорската колегия по компетентност. 

Очаква се на следващото си заседание прокурорската колегия на ВСС да разгледа предложението му за “определяне на изпълняващ функциите главен прокурор“. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Андрей Янкулов ВСС главен прокурор Министерство на правосъдието канидидати номинация
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem