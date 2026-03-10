УЗФ награди победителите в Националния конкурс по застраховане за ученици и студенти

На 09 март 2026 г. в Университета по застраховане и финанси (УЗФ) се проведе официалната церемония по награждаване на победителите в Националния конкурс по застраховане за ученици и студенти.

Целта на конкурса е да насочи вниманието към значението на застрахователния бизнес и възможностите, които той предлага като избор на професионална реализация за младите хора в България, както и да подчертае ролята му в икономиката и обществото като цяло.

Конкурсът се организира от УЗФ с институционалната подкрепа на Комисията за финансов надзор (КФН) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), и в партньорство с "Групама Застраховане" ЕАД.

В своето приветствие при откриването на церемонията ректорът на УЗФ чл.-кор. проф. д.ю.н. Борис Велчев заяви, че този конкурс идва да запълни една празнота.

"Във финансовия сектор професията на застрахователя е подценена. Тази професия е не по-малко престижна, не по-малко творческа и даваща възможност за професионален растеж от тази на банкера. Искаше ни се да разкрием възможностите пред младите хора за потенциална бъдеща кариера в областта на застраховането - един от най-проспериращите финансови бизнеси навсякъде по света, от една страна, и да повишим застрахователната и финансовата грамотност, от друга страна. Конкурсът е мост към представянето на една от най-престижните финансови професии пред онези потенциални бъдещи служители, които отсега могат да видят възможностите за творческа изява и кариерно развитие", заяви проф. Велчев.

"Ако едно нещо не може да бъде застраховано, то няма бизнес в него, няма икономическа логика. Застраховането е изключително престижна професия с много бъдеще и потенциал за развитие. КФН се нуждае от хора, които разбират застраховането, защото сме от другата страна на медала - хората, които контролират и надзирават нещата, така че да се случват по правилата. Приветстваме идеята на УЗФ, когато ни поканиха да бъдем партньори в тази инициатива. Много е радващо, че има интерес към тази професия сред младите хора и се надявам конкурсът да продължи с още по-голям интерес в следващите години", заяви в приветствието си към участниците Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ направление "Застрахователен надзор"

Николай Станчев, председател на УС на АБЗ, благодари на всички участници в конкурса за положените усилия да анализират две много големи и важни теми - автомобилното застраховане и здравното застраховане в България: "Застраховането е една от най-интересните професии. Самото застраховане е кауза само по себе си. С една малка сума можете да защитите дома си, активите си, здравето си. Застраховането е сред най-иновативните области, ИИ е навсякъде. Мога да ви обещая, че ако изберете застраховането, това би ви дало възможности за растеж и развитие. За млади хора като вас най-важното е развитието, а в тази професия ще го имате, защото тук се използват иновации, а това ще ви е интересно и ще ви даде възможност да растете във вашата кариера. Професиите в застраховането са едни от най-добре платените."

Мария Маринова, директор на дирекция "Застрахователни услуги и здраве" в "Групама Застраховане" ЕАД, подчерта, че за компанията е чест да подкрепи академичната общност и конкурса.

"Инвестицията в млади таланти е ключ към общото ни бъдеще. Затова решихме да предоставим възможност за стаж в Групама на двама от победителите в конкурса", заяви Маринова.

Конкурсът се проведе в периода 20 ноември 2025 - 20 февруари 2026 г. в три етапа - регистрация, изготвяне на анализ и интервю.

В конкурса се регистрираха за участие над 60 ученици от 11. и 12. клас от цялата страна и студенти, които имаха за задача да изготвят анализ на пазара на автомобилното застраховане и на пазара на здравното застраховане в България. До третия етап - интервю - достигнаха 17 участници. То имаше за цел да провери не само уменията за аргументация и защита на изложените тези, но и личната мотивация на участниците за продължаващо професионално и академично развитие.

Победителите в конкурса бяха наградени с плакети, стипендии, парични награди и стажове, осигурени от организаторите и партньорите на конкурса. В церемонията по награждаването на победителите взеха участие представители на КФН, АБЗ, "Групама Застраховане" ЕАД, Асоциацията на застрахователните брокери в България, представители на бизнеса, преподаватели, ученици и студенти.

Селекцията на участниците и определянето на победителите в конкурса беше извършено от комисия с председател проф. д.н. Ирена Маркова от УЗФ и членове - Николай Петков, началник на отдел "Надзорна политика и анализи", дирекция "Регулаторни режими на застрахователния надзор" в Комисията за финансов надзор, Николай Станчев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи, Мария Маринова-Желязкова, директор "Застрахователни услуги и здраве", и Радостина Стефанова, мениджър "Човешки ресурси" в "Групама Застраховане" ЕАД.

Категория "Студенти"

В категория "Студенти" първо място спечели Мартина Рангелова, 4. курс в УНСС. Тя получава 50% отстъпка от таксата за обучение в магистърска програма в УЗФ, осигурена от УЗФ, парична награда от 250 евро, осигурена от АБЗ, и 6-месечен платен стаж, осигурен от "Групама Застраховане" ЕАД. Наградата ѝ беше връчена от Мария Маринова, директор на дирекция "Застрахователни услуги и здраве" в "Групама Застраховане" ЕАД.

Второ място спечели Виктория Жекова, 4. курс в УНСС. Тя получава 30% отстъпка от таксата за обучение в магистърска програма в УЗФ, осигурена от УЗФ, и 6-месечен платен стаж, осигурен от "Групама Застраховане" ЕАД. Наградата ѝ беше връчена от ректора на УЗФ чл.-кор. проф. д.ю.н. Борис Велчев.

Трето място спечели Петя Георгиева, 4. курс в УНСС. Тя получава 20% отстъпка от таксата за обучение в магистърска програма в УЗФ, осигурена от УЗФ, и едномесечен стаж в Комисията за финансов надзор, управление "Застрахователен надзор". Наградата ѝ връчи Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор.

Специална награда в категория "Студенти" беше присъдена на Димитър Йовков от Икономическия университет - Варна. Той получава 15% отстъпка от таксата за обучение в магистърска програма в УЗФ.

Категория "Ученици"

В категория "Ученици" първо място спечели Теомир Генчев, 12. клас, НФСГ - София. Той получава 50% отстъпка от таксата за обучение за първата година в бакалавърска програма в УЗФ, осигурена от УЗФ, и парична награда от 250 евро, осигурена от АБЗ. Наградата му връчи Николай Станчев, председател на УС на АБЗ.

Второто място отиде при Цветелина Георгиева, 12. клас, НФСГ - София. Тя получава 30% отстъпка от таксата за обучение за първата година в бакалавърска програма в УЗФ. Наградата ѝ беше връчена от проф. д.н. Ирена Маркова от УЗФ.

Третото място спечели Венелин Милков, 12. клас, Варненска търговска гимназия "Георги С. Раковски". Той получава 20% отстъпка от таксата за обучение за първата година в бакалавърска програма в УЗФ.

В категория "Ученици" бяха връчени и две специални награди. Спечелиха ги Ванеса Андонова, 11. клас, Търговска гимназия - Бургас, и Натали Петрова, 11. клас, СУ "Велизар Пеев", гр. Своге. Те получават 15% отстъпка от таксата за обучение за първата година в бакалавърска програма в УЗФ.