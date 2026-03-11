Университетът по застраховане и финанси организира научна конференция за историята на парите

На 18 март 2026 г. от 10:00 ч. в Университета по застраховане и финанси (УЗФ) ще се проведе научна конференция на тема „Скритата история на парите: огледало на човешката цивилизация“. Форумът ще се състои в аудитория 501 и ще събере учени и изследователи от водещи академични институции, сред които УЗФ, МГУ „Св. Иван Рилски“, УНСС и Българската академия на науките.

Конференцията е посветена на произхода и развитието на парите, ролята на благородните метали и значението на българските земи в икономическата история на Европа. В рамките на научната програма ще бъдат представени изследвания върху ранните форми на размяна и протопарите в българските земи, развитието на добива на злато, историческите измерения на паричните системи и мястото на благородните метали в глобалните икономически процеси.

В конференцията ще вземат участие изявени учени и изследователи, сред които акад. Васил Николов (НАИМ – БАН), проф. дгн Руслан И. Костов (МГУ „Св. Иван Рилски“) , проф. дин Иля Прокопов (УЗФ), доц. Валентина Григорова-Генчева (УЗФ), доц. Иван Иванов (МГУ „Св. Иван Рилски“), доц. д-р Християн Атанасов (УНСС) и Радко Георгиев, докторант в УЗФ, които ще представят свои научни изследвания, свързани с праисторическите форми на размяна, добива на злато и историческото развитие на паричните системи.

Специален гост на събитието е акад. Франсоа дьо Калатай (Белгия), един от водещите европейски учени в областта на нумизматиката и икономическата история на античността. Той е професор в Свободния университет в Брюксел, преподавател в École pratique des hautes études Сорбоната, Париж и дългогодишен ръководител на нумизматичните колекции на Кралската библиотека на Белгия. Неговите изследвания върху монетосеченето и финансовите системи на античния свят са широко признати в международната научна общност.

В рамките на конференцията акад. дьо Калатай ще представи доклад на тема „Страната на съкровищата: българските златни и сребърни съкровища в по-широк контекст“, посветен на мястото на българските археологически находки в общоевропейската история на богатството и търговията.

Конференцията е със свободен достъп, но е необходима предварителна регистрация ТУК.

На 19 март 2026 г. от 14:00 ч. в аудитория 501 на УЗФ акад. Франсоа дьо Калатай ще изнесе и специална отворена академична лекция пред студенти, преподаватели и гости на университета. Лекцията ще включва две теми: „Сечене на монети за плащане на войските? Общ преглед за гръко-римския свят“ и „Пиесите на Плавт и Теренций – една от най-добрите възможности да видим как са се извършвали транзакциите в елинистическия свят“. Лекцията е отворена за всички желаещи.

Организирането на тази конференция е част от усилията на Университета по застраховане и финанси да насърчава научния диалог между историята, икономиката и финансовите науки. Чрез подобни инициативи университетът поставя съвременните финансови процеси в по-широк исторически и цивилизационен контекст и създава платформа за среща между учени, студенти и експерти от различни академични области.