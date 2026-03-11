Парламентът ще изслуша служебния министър на електронното управление и членовете на ЦИК

Парламентът ще изслуша служебния министър на електронното управление Георги Шарков и членовете на ЦИК във връзка с подготовката за предстоящите предсрочни парламентарни избори. Предложението е на "Възраждане".

Не се прие искането на "ДПС-Ново начало" за изслушване на служебните министри на правосъдието и на вътрешните работи във връзка с основанията за предоставяне на охрана на европрокурор Теодора Георгиева.

НС отхвърли предложението да включат в седмичната си програма промени в закона за българското гражданство, внесени от лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов.

По искане на Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС) парламентът ще разгледа ратифициране на рамковото споразумение с Швейцария относно подкрепа на мерки в областта на миграцията .

В дневния ред е първо четене на законопроекта за лобизма.