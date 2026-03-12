IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Условията в планините са много добри за зимни спортове

Няма регистрирани инциденти за денонощието

12.03.2026 | 09:47 ч. Обновена: 12.03.2026 | 09:54 ч. 0
БГНЕС

Условията в планините са много добри за зимни спортове и туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

Времето е ясно със слаб до умерен вятър по по-високите части.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще бъде предимно слънчево. Над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар преди обяд ще има значителна ниска облачност и на места видимостта ще е намалена. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.       

планини туризъм
