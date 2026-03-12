Превозвачите няма да издържат дълго без увеличение цените на билетите

Транспортният бранш е подложен на тежък натиск поради скока в цените на горивата.

Негови представители предупредиха, че няма да издържат дълго, ако не увеличат цените на билетите.

"Ние сме в ситуация, в която бяхме преди няколко години по време на пандемията от Ковид. Тогава имаше скок на цената на горивата, както и когато започна войната в Украйна. Ако държавата иска да подпомогне и да направи механизми за транспортния сектор, тя има модел, който направихме преди няколко години", коментира председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова в предаването "България сутрин".

Според нея е сериозен проблем това, че България е със стар бюджет.

"Транспортният сектор е поставен в доста деликатна ситуация", добави тя.

"Субсидията може да работи за превоз на пътници, но тя не работи за превоз на товари.

Трябва да си отговорим на въпроса кои групи от обществото искаме да бъдат подпомогнати. По никакъв начин бизнесът не беше подпомогнат. Наблюдаваме ръст на горивата за България с около 15%. Ако тази ситуация продължи, ще имаме ръст около 30%", каза Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи пред Bulgaria ON AIR.

Според него, ако държавата иска да се овладее инфлацията, начинът да бъде подпомогнат транспортният сектор е един от механизмите, с които могат да бъдат овладени по-високите цени.

"Високите цени са глобално явление, не са само за България", подчерта Димитров.

Милтенова отбеляза, че цената на горивото през декември е била около 2,20-2,30 лв./л, но "сега гоним много по-високи цени".

По думите ѝ

превозвачите няма да могат да издържат дълго без увеличение на цените на билетите.

"Увеличението на цените на горива води до увеличение на цените на стоките и услугите. Респективно хората искат увеличение на заплатите", обясни тя.