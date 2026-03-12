България и Гърция са ключови за сигурността на източния фланг на НАТО

Сътрудничеството между България и Гърция е ключово за обезпечаването на сигурността в региона ни, каза служебният премиер Андрей Гюров.

„България и Гърция заемат водеща позиция в гарантирането на сигурността на източния фланг на НАТО, в рамките на колективната отбрана на Алианса. Конструктивното сътрудничество в областта на отбраната на нашите две страни, наред с цялостното регионално сътрудничество, е ключово за осигуряване на сигурност, стабилност и просперитет в нашия регион“. Това каза служебният премиер Андрей Гюров по време на срещата си с министъра на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас.

Гюров изрази благодарността си пред Дендиас за приноса му за Многонационалната бойна група на българска територия, част от Предните сухопътни сили на НАТО, която има стратегическа функция за укрепване на възпирането и отбраната на източния фланг. „Това е истински израз на съюзническа солидарност“, допълни служебният премиер.

По време на срещата Гюров и Дендиас обсъдиха потенциала на общи приоритети, които да укрепят стратегическите позиции на двете държави, като същевременно да генерират и добавена стойност.

Министърът на националната отбрана на Гърция е на посещение в България по покана на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов.

Миналата седмица Гърция увери България, че ще окаже помощ за противоракетната защита на страната ни със средства за противовъздушна отбрана и военен персонал.

За Гърция беше дълг да се отзове на молбата на България да я подкрепим да посрещне заплахите,

пред които е изправена вследствие на войната в Иран, каза министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас пред журналисти.

От миналата седмица в Северна Гърция е разположена гръцка система за противовъздушна отбрана „Пейтриът", която осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 подсилват защитата на въздушното пространство на България. Гърция оказа помощ на България, след като страната ни поиска усилване на системата за противоракетната отбрана заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март.

Изпратих и двама офицери, които да координират връзките ни с българския център за управление на операциите, каза Дендиас.

Отдаваме голямо значение на нашите отношения в рамките на ЕС. Чрез "Солунския дневен ред" от 2003 г. играхме водеща роля в интеграцията на България в ЕС, посочи Дендиас.

Обсъдихме военната мобилност - разширяване на тръбопроводите и на мобилността при транспорта на военно оборудване. Правим каквото е по силите ни, за да координираме нашето сътрудничество и с румънските ни колеги, така че това, което трябва да бъде направено, да стане колкото се може по-скоро, каза гръцкият министър.

Двамата са разговаряли и за инструмента „Мерки за сигурността на Европа" (SAFE). Механизмът SAFE се нуждае от реформа, с оглед на създаването на SAFE 2, посочи Дендиас.

В Гърция провеждаме реформа – „Дневен ред 2030 г.“, която има за цел цялостно реформиране на гръцките Въоръжени сили чрез реформата „Щитът на Ахил“. Част от нея е създаването на антидрон система „Кентавър“, която вече е разгърната в Червено море и региона на Кипър, обясни Дендиас.

Гърция се интересува от сътрудничеството и с българската иновационна екосистема. България и Гърция са две неголеми страни и сътрудничеството може да допринесе и за двете, както и за Европа, каза още Никос Дендиас.

Тази сутрин от Министерството на отбраната съобщиха, че ще се проведат съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили (ВВС) на двете страни във въздушното пространство на България.

Непровокираните с нищо атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост, каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.

Много съм благодарен на министър Дендиас, че молбата ми Гърция да помогне в засилването на охраната на въздушното пространство на България намери много бърз отклик, каза Запрянов и благодари и на гръцкото правителство.

Двамата министри са обсъдили въпроси, свързани с предизвикателствата пред сигурността и отбраната в нашия регион. Направен е преглед и на плана за двустранното сътрудничество в областта на отбраната, където двете страни си сътрудничат много активно, обясни Запрянов.

Констатираме, че сме сериозно загрижени от все още продължаващата война на Русия срещу Украйна, която дестабилизира ситуацията в Европа. По линия на НАТО и ЕС, както и по двустранна линия, подпомагаме Украйна в нейната борба за независимост, заяви военният министър. Констатирахме също така, че операцията, която провеждат САЩ и Израел в Иран, също доведе до дестабилизация в близост до нашия регион, добави министърът.

На срещата между двамата министри специално внимание е обърнато на инструмента „Мерки за сигурността на Европа" (SAFE). Констатирахме, че в областта на иновациите има доста широко поле за сътрудничество и разширяването му в областта на военните иновации, коментира Атанас Запрянов.