Български и гръцки и самолети оттренираха усилването на охраната по въздух

МиГ-29 и F-16 от състава на гръцките ВВС проведоха съвместни тренировъчни полети

12.03.2026 | 18:24 ч. 7
БГНЕС

Екипажи на самолети МиГ-29 от състава на българските ВВС и F-16 от състава на гръцките ВВС проведоха съвместни тренировъчни полети във връзка с усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство, съобщиха от Министерството на отбраната.

Основните им цели бяха свързани с постигане на по-добра координация и оперативна съвместимост при провеждането на презгранични операции при контрол над въздухоплаването и охраната на въздушното пространство, както и повишаване подготовката на екипажите по точното изпълнение на съгласувани по време и място полетни задачи във въздушното пространство на двете страни.

Съгласно сценария на съвместните полети, беше извършено и реално приемане и предаване на управлението на екипажите от съответните национални Центрове за управление и докладване.

Първата съвместна летателна тренировка с гръцките Военновъздушни сили в интерес на изпълнение на мисията по охрана на въздушното пространство в системата на ПВО и ПРО на НАТО е проведена през 2013 г. под наименованието “DACT–2013“. / БГНЕС

ВВС военни самолети тренировъчни полети България Гърция въздушна отбрана МиГ-29 F-16
