Отстраняват полицейския началник, спасил хора в потопа в Царево

Рокадите в Областната дирекция на МВР в Бургас обхванаха и Районното управление в община Царево. Гл. инспектор Христо Грудов няма да оглави РУ-Приморско, каквато бе първоначалната информация. Грудов ще влезе в началническия кабинет в РУ-Царево, напускайки своя шефски кабинет в Созопол. Това съобщиха за Флагман.бг служители от системата в най-южната морска община.

Метлата достигна и гл. инспектор Румен Колев от РУ-Царево, когото цяла България помни как спаси животга на една жена по време на потопа в града и как помагаше самоотвержено на всички попаднали в наводнения.

Румен Колен е свален като шеф на РУ-Царево - тази промяна е шокираща за жителите на Царево и те вече втори ден не искат да повярват, че досегашният им ръководител гл. инспектор Румен Колев е свален от поста началник.

Колев оглави РУ-Царево през юни 2025 година и за този кратък период има сериозни постижения по отношение на противодействие на престъпността и особено по линия на наркотиците. „За 9 месеца началникът обнови автопарка и материалната база. Сега буквално разбиват Районното управление, защото всичко е въпрос на екипна работа, доверие. Всички сме демотивирани“, каза един от униформените - с огорчение.

Румен Колев всъщнст е преназначен на предишния си стар пост – началник на КАТ в същото управление. На практика това е понижение.

Полицаят е известен с ентусиазма и страстта си службата не само в Царево, но в цяла България. Той помагаше и в двете най-големи природни бедствия през 2023 и 2025 г., сполетели морската община. Заради героизма му по време на потопа на 5-6 септември 2023 година той дори получи от хората не само благодарност, но и прозвището "Ангел в униформа“. Тогава бе едва на 31 години, полицаят буквално вадеше блокирани в дъжда шофьори и техни спътници от колите, за да спаси живота им.

„В продължение на 10 часа, докато бе блокадата на пътя под проливния дъжд ходеше от кола до кола, навеждаше се, говореше с всички, усмихваше се. По едно време донесе остатъка от водата си на едно детенце, което беше жадно. Той не влезе на сухо в своята патрулка, а изкара до 4 часа сутринта прав навън и оказвайки подкрепа на всички, които подстваха в колоната. Той беше мокър до кости в студа през нощта, но не даде да се разбере, че има загинали и пострадаи, опази спокойни всички, които опитваха да се спасят с бягство от залетия град и къмпинга“, разказва тогава в тв ефира свидетелката Ивелина Елмазова от Габрово.